Allen & Overy s’installe dans la Silicon Valley

Allen & Overy recrute huit associés en provenance de la pratique technologique de White & Case pour superviser le lancement de son nouveau bureau à San Francisco. Cette équipe multidisciplinaire participe de la stratégie d’expansion de la firme aux États-Unis et renforce considérablement sa pratique technologique. De quoi fournir une offre globale pour les clients du cabinet ayant des activités dans la Silicon Valley.

Shamita Etienne-Cummings, Bijal Vakil, David Tennant, Noah Brumfield, Eric Lancaster, Adam Chernichaw, Daren Orzechowski et Alexander Touma sont les huit nouveaux associés de l’équipe technologique d’Allen & Overy. Bijal Vakil et Daren Tennant sont nommés co-responsables mondiaux de cette pratique. Les nouveaux associés travailleront depuis leurs bureaux de la Silicon Valley, de San Francisco, de New York et de Washington. Eric Lancaster, Bijal Vakil et Daren Orzechowski exercent au sein du nouveau bureau entourés d’un avocat counsel et de deux collaborateurs.

Les huit associés travailleront en étroite collaboration pour des litiges ou des transactions en matière technologique, y compris les opérations de fintech. Ils interviendront notamment en matière de contentieux relatifs aux brevets, à la propriété intellectuelle, à l’antitrust mais également de transactions axées sur la technologie. Dans ce cadre, ils conseillent plus particulièrement des entreprises technologiques de la Silicon Valley.

« Allen & Overy s'attache à développer ses pratiques en matière de transactions et de litiges axés sur la technologie et à faire bénéficier ses clients du monde entier des compétences de cette équipe, qu'il s'agisse d'entreprises innovantes ou de consommateurs de technologie », réagit Tim House, associé principal de la firme à New York

L’ouverture du deuxième bureau dans la même région viendra renforcer les activités de l’équipe installée à San Francisco. Récemment, la firme lançait une antenne à Los Angeles ainsi qu’une pratique consacrée aux énergies renouvelables en Californie du Sud.

Marine Calvo