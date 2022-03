Allen & Overy s’installe à Boston

Ils sont tous les cinq reconnus comme des experts de leur secteur. Elizabeth Holland, Bill James, John Bennet, Nick Mitrokostas et Daniel Margolis arrivent tout droit de Goodwin Procter pour étoffer le département litiges de propriété intellectuelle, spécialité sciences de la vie, d’Allen & Overy. Elizabeth Holland prendra la tête de toute l’équipe sciences de la vie. John Bennet et Nick Mitrokostas, eux, permettent au cabinet de s’offrir un bureau à Boston. La ville n’a pas été choisie au hasard : elle est connue pour être un hub des sciences de la vie, qui regroupe universités de premier plan, hôpitaux spécialisés dans la recherche et entreprises du secteur. Allen & Overy mise sur une expansion à travers le territoire américain pour “devenir la seule firme internationale à offrir un savoir-faire sur mesure, coordonné et de haut vol aux entreprises du marché des sciences de la vie en matière de litiges de propriété intellectuelle” », rappelle le senior partner américain Tim House.

Avec plus de trente ans d’expérience, Elizabeth Holland est spécialiste des litiges en matière de contrefaçon de brevets et de licences. Ses clients ? Novartis, Takeda, Boston Scientific qu’elle peut assister devant les tribunaux du Royaume-Uni, de France, des Pays-Bas et du Mexique. Bill James, avocat depuis plus de vingt-cinq ans, est un habitué des multinationales des secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Il les aide à coordonner leur propriété intellectuelle partout dans le monde. John Bennet intervient depuis vingt ans sur des litiges à forts enjeux. Il analyse les liens entre propriété intellectuelle, régulation et enjeux du monde des affaires pour proposer à ses clients du secteur pharmaceutique les réponses adaptées à leurs besoins, tant pour les brevets que pour les risques de litiges commerciaux. Nick Mitrokostas conseille les entreprises du secteur des sciences de la vie, small et mid-cap, au cours de l’élaboration de médicaments (brevets, régulation, évaluation des risques avant commercialisation, etc.). Il est spécialisé en secrets des affaires, licences et litiges antitrust. Quant à Daniel Margolis, il a développé un savoir-faire scientifique et juridique. Ses clients sont essentiellement des entreprises des secteurs pharmaceutique et chimique.

Olivia Fuentes