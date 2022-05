Allen & Overy renforce son bureau parisien

Installé à Paris depuis plus de trente ans, Allen & Overy continue d’y déployer une équipe que le cabinet souhaite de plus en plus complète, notamment en réglementation bancaire et financière ainsi qu’en financement. Pour ce faire, il coopte Mia Dassas, du département marché de capitaux internationaux, et Géraldine Lezmi, du département banque & finance, en tant qu’associées. Avec ces deux nominations stratégiques, l’enseigne compte à présent 36 associés pour plus de 150 avocats en France.

Spécialisée en droit des services financiers et des fonds d'investissement, Mia Dassas assiste des établissements de crédit et des institutions financières, français ou étrangers. Elle les conseille sur les aspects réglementaires applicables à la conduite de leurs activités en France et sur les règles d’organisation et de bonne conduite auxquelles ils sont soumis. L’avocate intervient ainsi dans le cadre d’opérations de M&A et dans les secteurs de la fintech et des actifs numériques. Inscrite aux barreaux de Paris et de New York, Mia Dassas a travaillé pour Vaïsse et Associés, Fauchier Partners et Linklaters avant de rejoindre Allen & Overy en 2017. Elle est titulaire d’un DESS de juriste d’affaires et d’un doctorat de droit de l’université René Descartes ainsi que d’un LLM de la Duke University School of Law.

Géraldine Lezmi est une experte dans tous les domaines des opérations de financement LBO, tant domestiques que cross-border. Pour le compte de sponsors et d’emprunteurs, elle intervient également en matière de financement corporate et d’acquisition. Membre du barreau de New York depuis 2011 et du barreau de Paris depuis 2013, elle a rejoint Allen & Overy en 2012 dès le début de sa carrière. Géraldine Lezmi est diplômée d’un master 2 en droit économique de l’université Panthéon Sorbonne et d’un LLM en banking, corporate and finance de la Fordham Law School University.

Léna Fernandes