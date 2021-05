Allen & Overy nomme quatre counsels à Paris

Dans un mouvement de renforcement global, Allen & Overy élève 39 avocats au rang de counsels dans 15 de ses bureaux. Parmi eux, 4 sont nommés à Paris : Susan Ekrami au sein du département droit social, Paul Fortin au sein du département contentieux, Caroline Marion au sein du département banque et finance et Arthur Sauzay au sein du département droit public et droit de l’environnement. Les promotions seront effectives à compter du 1er mai 2021.

Susan Ekrami accompagne en France des groupes internationaux dans le cadre d'opérations de restructuration (avec ou sans plan social), de litiges individuels et collectifs sensibles, ainsi que dans le cadre de procédures de consultation du Comité Social et Économique (CSE) lors de fusion, d'acquisition, de cession d'activité ou de changement de structure d'entreprise. Elle conseille également ses clients sur des questions complexes liées à l'emploi en France (temps de travail, régime de rémunération des dirigeants, plans d'intéressement et de participation...). Avant d’intégrer le département droit social d'Allen & Overy à Paris en 2014, l'avocate a exercé en tant que collaboratrice au sein du cabinet Flichy Grangé Avocats, puis chez Jackson Lewis à New-York.

Paul Fortin conseille et défend ses clients sur un large éventail de contentieux complexes en matière pénale : il assiste ses clients à toutes les phases de la procédure (garde à vue, enquête, instruction, juridictions de jugement), et plaide régulièrement devant toutes les juridictions françaises (tribunal correctionnel, cour d’assises). Il intervient également en contentieux commercial. Paul Fortin a rejoint le cabinet De Pardieu Brocas Maffei en qualité de collaborateur avant d'exercé à son compte entre 2013 et 2016. Il intègre le département contentieux d’Allen & Overy Paris en 2016. Il a été élu Premier Secrétaire de la Conférence des avocats du Barreau de Paris en 2014.

Spécialisée en financements structurés, titrisation et affacturage, Caroline Marion accompagne les initiateurs et les arrangeurs sur des transactions domestiques et multi-juridictionnelles. Elle travaille sur un large panel de classes d’actifs (dont les créances commerciales, les prêts et crédits-bails automobiles, les crédits immobiliers, les NPLs, les créances fiscales et les créances d’affacturage) et de structures de financement (titrisations ABCP et non-ABCP, placées ou retenues, cessions-escomptes, opérations de refinancement, prêts sur actifs et prêts garantis). Sa pratique comprend également le conseil de grandes banques sur leurs programmes d’obligations sécurisées. Caroline Marion a commencé sa carrière comme collaboratrice M&A au sein du cabinet Gibson, Dunn & Crutcher Paris avant d’intégrer Allen & Overy Paris. Elle rejoint Freshfields Bruckhaus Deringer Paris pendant quelques années avant de rejoindre à nouveau Allen & Overy, en 2014, où elle intègre le département Banque et Finance.

Arthur Sauzay a développé une expertise portant sur les enjeux de droit de l’environnement ainsi que sur la réglementation de certains secteurs, tels que l’énergie et le spatial. Il conseille ses clients dans leurs relations avec les autorités et les assiste en contentieux administratif, devant les juridictions nationales et européennes, ainsi que devant les autorités administratives indépendantes. Arthur Sauzay intervient à ce titre en matière de litiges environnementaux et climatiques, et conseille ses clients sur leurs stratégies de développement durable et ESG. Il est également actif dans le cadre de fusions-acquisitions complexes, nécessitant une forte expertise réglementaire et environnementale. Arthur Sauzay est expert sur les questions spatiales auprès de l’Institut Montaigne. Arthur Sauzay a été admis au barreau de Paris en 2011 et a rejoint la même année le département droit Public et droit de l’Environnement d’Allen & Overy Paris.

Le bureau parisien d’Allen & Overy compte désormais plus de 140 avocats, dont 36 associés et 15 counsels.

Marine Calvo