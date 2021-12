Alice Rousseau, l’hyperspécialiste

"La carrière d’avocat nécessite d’être sur tous les fronts : la haute technicité juridique, la pratique judiciaire et la communication", prévient Alice Rousseau. Cette ancienne étudiante de la fac de droit de Rennes n’a jamais imaginé embrasser une autre carrière que celle d’avocate.

Complexification de la défense pénale

Après son master, elle s’envole vers la capitale pour intégrer l’école du barreau. Alice Rousseau fait son entrée dans la profession en tant que fiscaliste, en commençant par exercer pendant quatre ans dans l’équipe droit fiscal du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer. Mais bien qu’elle n’en ait pas fait sa spécialité, le droit pénal, matière pour laquelle elle éprouve un attrait particulier, garde une place dans le coin de sa tête. Elle se décide donc à intervenir dans le cadre de gardes à vue et de comparutions immédiates le week-end. Une expérience qui lui confirmera sa passion pour ce sujet. La chance lui sourit lorsqu’un important dossier de fraude fiscale est confié au cabinet Freshfields. Alice Rousseau réussit alors à obtenir un détachement dans l’équipe droit pénal des affaires et contentieux du cabinet pour apporter sa pierre à l’édifice dans la résolution de ce litige. Son passage, qui ne devait durer que quelques mois, s’étendra sur plusieurs années, puisqu’elle restera six ans dans cette équipe. "Le travail de défense était vraiment ce qui m’animait", confie-t-elle. Durant cette période aussi enrichissante que prenante, cette passionnée d’art doit relever un challenge que rencontrent de nombreux avocats durant leur carrière : parvenir à concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Dix ans après son entrée chez Freshfields, Alice Rousseau choisit finalement l’indépendance et prend son envol. Fascinée par le droit pénal fiscal, qu’elle a découvert et apprivoisé quelques années plus tôt, elle crée en 2019 sa propre structure entièrement dédiée à la matière : "Au moment de mon installation, j’ai dû faire face à une difficulté : réussir à travailler sur des dossiers internationaux à forts enjeux à partir d’une jeune et petite structure. Avec le recul, je pense que le fait d’être hyperspécialisée m’a permis d’asseoir ma crédibilité", se souvient-elle. Aujourd’hui, l’avocate s’est affirmée et travaille désormais sur des dossiers internationaux d'envergure, pour des structures et des clients importants, notamment l’une des premières fortunes européennes. Selon elle, la rigueur, écouter ses clients et la créativité sont les qualités nécessaires pour exercer le métier d’avocat. À ses heures perdues, celle qui est certaine d’avoir trouvé sa vocation pratique le yoga et s’engage dans des combats qui lui tiennent à cœur. Notamment pour que le principe de la présomption d’innocence ne laisse pas place à une présomption de culpabilité, à une époque où cela devient de plus en plus fréquent et donc difficile à vivre pour les clients. "La défense pénale se complexifie, on perçoit un accroissement considérable de la répression, particulièrement en droit pénal fiscal", relate l’avocate. Le défi ne lui fait pas peur, bien au contraire. Déterminée comme jamais, Alice Rousseau entend bien devenir une référence du droit pénal fiscal.



Clémentine Locastro