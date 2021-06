Algo Avocats, la structure de l’innovation et du digital

Après avoir créé la pratique tech & data au sein du cabinet BCTG Avocats, Laura Ziegler et Sandra Tubert prennent leur indépendance pour lancer Algo Avocats. Leur nouvelle structure, positionnée dans le domaine des technologies, se consacrera à l’accompagnement d’entreprises françaises et étrangères dans l’ensemble de leurs problématiques juridiques liées à l’innovation et au digital.

L’IT et la data au cœur des compétences

Algo Avocats accompagne des grands groupes, des PME et des start-up de secteurs divers dans la structuration de leurs activités, le déploiement et la sécurisation de leurs projets innovants et digitaux, notamment ceux portant sur les technologies les plus avancées du marché : IA et deep learning, blockchain, big data, objets connectés, nouveaux moyens de paiement...

Si le cœur des compétences des cofondatrices d’Algo est par essence l’IT et la data, Algo Avocats a vocation à rassembler des avocats intervenant dans l’ensemble des matières du droit des affaires : "À l’heure actuelle, notre cabinet est spécialisé en IT/data et travaille en étroite collaboration avec un écosystème d’avocats spécialisés en droit social, droit des sociétés, capital-risque, droit public, droit de la santé, droit des assurances, possédant tous une expérience particulière et d’une connaissance approfondie du secteur du digital et de la tech", expliquent Sandra Tubert et Laura Ziegler.

Laura Ziegler conseille des clients français et étrangers dans la mise en œuvre de projets de transformation numérique, de dématérialisation et informatiques complexes à dimension internationale, principalement dans les secteurs de l'industrie de la tech, du design et des télécoms. Elle a par le passé accompagné des éditeurs de logiciels spécialisés dans les technologies d'IA et de blockchain sur la structuration commerciale, contractuelle et la négociation de projets informatiques d’ampleur. Elle intervient également en précontentieux et en contentieux sur toutes les problématiques liées à l’informatique et au digital, notamment dans le cadre d’audits de licences de logiciels, de contrefaçons de logiciels et de responsabilité des intermédiaires techniques. Laura Ziegler a commencé sa carrière au sein des cabinets Gale P. Elston à New York puis DLA Piper à Paris. Elle intègre August Debouzy en 2013 avant de rejoindre BCTG Avocats en tant qu’associée pour créer et codiriger la pratique tech & data.

Sandra Tubert conseille des clients français et étrangers principalement en matière de protection des données à caractère personnel. Elle les accompagne notamment dans la réalisation d’études de projets impliquant des problématiques de big data, IA, blockchain, objets connectés ou de e-santé, ainsi que dans la rédaction d’analyses d’impact sur la protection des données (AIPD), lors d’audits et de programmes de conformité au RGPD. Elle se consacre également au droit de la communication. Ses expériences passées lui ont permis d’acquérir une solide expérience des précontentieux et contentieux portés de la Cnil, notamment dans le cadre de contrôles, de mises en demeure et de sanctions. Sandra Tubert a commencé par exercer au sein du cabinet PDGB Avocats puis a rejoint August Debouzy. En 2019, elle intègre BCTG Avocats en tant qu’associée pour y créer et codiriger la pratique tech & data.

Laura Ziegler et Sandra Tubert, qui travaillent ensemble depuis plus de cinq ans, sont accompagnées dans cette aventure de Rémy Schlich et Margaux Bassoli.

Marine Calvo