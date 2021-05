Alexandre Mancino fonde AM International Legal & Consulting

Après plusieurs expériences au sein de cabinets internationaux comme Linklaters, Gide Loyrette Nouel, Skadden et d’entreprises comme Axa, Alexandre Mancino prend son indépendance en créant AM International Legal & Consulting. L’offre de la structure gravite autour de trois compétences phares : le conseil juridique stratégique, les affaires publiques et l’innovation.

Le pilier des affaires publiques

En créant sa propre boutique, Alexandre Mancino affiche son ambition : ne pas se positionner sur un savoir-faire uniquement juridique, mais proposer à ses clients des compétences transversales. Le premier volet de son activité, consacré à la stratégie d’entreprise et à la gouvernance, lui permet en effet d’accompagner des chefs d’entreprise ou des family offices dans leurs opérations de développement, notamment d’expansion à l’international, la majeure partie de ses dossiers étant liés aux secteurs de l’innovation et du digital. "Il s’agit de les accompagner dans la compréhension des enjeux actuels liés aux nouvelles technologies et d’identifier en ce sens les stratégies de développement. Il peut également s’agir de mettre en place une opération de levée de fonds", illustre l’avocat, dont le cabinet est devenu un incubateur de start-up. Outre ce conseil stratégique, l’avocat propose une double offre en droit des sociétés - notamment en M&A, son cœur de métier historique - et droit des contrats. Son savoir-faire juridique englobe par là-même du conseil sur des problématiques de régulation bancaire et financière et de conformité. "Dans le cadre de cette pratique, le cabinet réalise de nombreux audits en compliance, que ce soit pour du conseil aux clients, comme dans la majeure partie des cas, ou pour leur accompagnement lors d’enquêtes internes ou mise en cause devant les autorités de régulation", poursuit Alexandre Mancino.

Enfin, sa troisième pratique phare est tournée vers les affaires publiques et le lobbying, activité pour laquelle l’avocat s’appuie sur le réseau de son think tank, le Cercle Orion, créé en 2017. "L’une des plus-values d’AM International Legal & Consulting repose sur son partenariat avec le Cercle Orion, lui permettant d’appréhender à la fois les enjeux juridiques de ses clients, mais également économiques et politiques", explique le président-fondateur du Cercle Orion. Présent à Paris, Londres, Bruxelles, Luxembourg, Dubaï, Singapour et Beyrouth, le think tank offre à ses membres une plateforme d’échange et de réflexion sur les enjeux contemporains. Ce qui permet à Alexandre Mancino, au sein de son cabinet, de mettre en relation des décideurs et des acteurs publics et privés et de défendre leurs intérêts. L’avocat diplômé de HEC et de Sciences Po accompagne des clients étrangers, notamment des groupes financiers implantés outre-Manche ou des family offices internationaux mais aussi des dirigeants d’entreprise français sur des aspects mêlant le juridique et l’influence. Par son positionnement, AM International Legal & Consulting intervient dans de nombreux secteurs, comme celui du politique, du public, européen, mais également bancaire, des assurances ou encore des nouvelles technologies et du digital.

Marine Calvo