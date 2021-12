Alexandre Kiabski, l’explorateur

Spécialiste du contentieux commercial, Alexandre Kiabski s’est de nombreuses fois frotté aux juridictions françaises et africaines. Intervenant également dans le cadre d’arbitrages, il s’épanouit pleinement dans son domaine de compétences, qui lui permet de s’ouvrir à de nouvelles thématiques et de ne jamais rester statique. "C’est ce qu’il y a de magnifique avec le contentieux, on appréhende constamment de nouveaux secteurs d’activité, déclare-t-il avec enjouement. Mon travail n’est pas répétitif, chaque nouveau dossier est synonyme de nouvelles découvertes."

Rigueur et passion

L’avocat n’est pas né dans une famille de juristes et s’est lancé dans des études de droit ne sachant pas ce qui l’attendait. Son premier stage chez De Pardieu Brocas Maffei lui permet de réellement mettre le pied à l’étrier car il y découvre le contentieux et se souvient avoir "tout de suite accroché avec cette matière". C’est également au sein de ce cabinet qu’il rencontre celui qu’il considère comme son premier mentor : Jacques Henrot. "Sa façon de vivre le métier d’avocat, avec rigueur et passion, m’a donné le goût de la profession." Après plusieurs autres expériences en tant que stagiaire, il décroche une collaboration chez Linklaters au sein du département contentieux et arbitrage dirigé par Arnaud de La Cotardière. L’associé lui apprend le métier et lui offre l'occasion de plaider seul un dossier devant la Cour suprême du Sénégal alors qu’il n’a que quelques années de barre au compteur.

Durant cette période, il travaille sur les suites d’une affaire opposant un client à l’État du Sénégal, qui aboutira notamment au financement de projets de différentes associations caritatives au Sénégal. Cette affaire d’arbitrage sera la première d’une longue série. "Par la suite, le Sénégal nous a sollicités pour d’autres arbitrages, puis le Gabon a notamment fait de même." Alexandre Kiabski est détaché en Afrique du Sud et enchaîne ensuite les déplacements sur continent africain dont il tombe sous le charme. Pour lui qui n’avait jusqu’alors pas eu l’occasion de réaliser de grands voyages de ce genre, ces détachements deviennent "la bouffée d’air qui [lui] permet de rester équilibré". En dehors du cadre professionnel, il a, entre autres, visité la Mongolie, la Birmanie et projette de partir au Bhoutan. N’étant pas un grand fan du tourisme de masse, il aime partir seul avec son appareil photo et découvrir des endroits qui le font rêver.

Aujourd’hui chez Quinn Emanuel, il consacre la majeure partie de son activité au contentieux. Il a notamment travaillé sur un dossier opposant la société Elliott à l’AMF et représenté Google dans une action de groupe menée par UFC-Que Choisir pour des questions de respect du RGPD. Alexandre Kiabski donne par ailleurs de son temps à une association de défense des victimes du génocide des Tutsi au Rwanda, fondée par Alain et Dafroza Gauthier et qu’il représente dans le cadre de plusieurs procès d’assises où elle s’est constituée partie civile. Dans ce cadre comme dans l’exercice de sa profession, l’avocat considère que "les réussites sont toujours collectives".

Léna Fernandes