Alexandre Chaton (MBO & Co), Le coéquipier de choc

Son diplôme de l’Essec en poche, Alexandre Chaton entame sa carrière en 2007 chez Goldman Sachs en M&A à Londres puis à Paris. Il rejoint par la suite 3i, un fonds de private equity anglo-saxon avant d’intégrer en 2019 le fonds MBO & Co, en tant qu’associé. Un moment propice aux belles opérations. "Avec MBO & Co, j’ai notamment participé à nos investissements dans Dentylis, IEF2I Education, Klee et Praxedo".

"Il n’y a pas de projet d’exception sans équipe d’exception"

Il partage avec la société de gestion une vision incarnée du private equity où la combinaison des compétences des équipes dirigeantes et d’investissement s’articule comme la clé de réussite d’une opération : "Il n’y a pas de projet d’exception sans équipe d’exception, nous sommes très à cheval sur la capacité des équipes de management à se projeter au-delà de notre temps actionnarial, et nous leur amenons nos réseaux sectoriels, nos capitaux et notre propre expérience des enjeux de croissance". Une vision qui explique pourquoi Alexandre Chaton accorde autant d’importance au temps long. Le fonds arrivant souvent en tant que primo-actionnaire et à l’occasion d’une montée au capital de l’équipe dirigeante, d’où son nom, MBO, pour Management Buy Out. "Nous sommes un investisseur de croissance qui préfère entrer en tant que premier actionnaire pour apporter notre expérience organisationnelle et d’accélération de la croissance".

Ses secteurs de prédilection sont la santé et les business services à dimension technologique : "Nous investissons principalement dans la santé et dans les services qui apportent à l’économie une source de digitalisation et de productivité et plus largement dans des champions français pour les aider à grandir durablement et atteindre leur plein potentiel". Une ambition partagée par ce coéquipier de choc.

INVESTISSEMENTS REMARQUABLES

Pinson Paysage (leader de l’aménagement d’espaces verts)

Dentylis (réseau de centres de santé)

Groupe IEF2I Education (réseau d’écoles dédié aux métiers du digital)

Praxedo (éditeur de logiciel Saas)

Klee (conception de solutions digitales)

Céline Toni