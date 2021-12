Alexander Prémont, le tenace

Les dettes vertigineuses des entreprises ne font pas peur à Alexander Prémont. Bien au contraire. L’année 2020 et celle qui vient de s’écouler ont une fois de plus prouvé sa ténacité et sa capacité à gérer les opérations de financement délicates.

Pragmatisme, humour et débat

Des opérations comme la restructuration de la dette d’Accor Invest cette année, qui s’est chiffrée à 4 milliards et demi, en plus d’un PGE d’un demi-milliard. Le groupe a, comme tous les acteurs de l’hôtellerie au cœur de la crise sanitaire, été confronté à une chute d’occupation des hôtels et parfois à la mise en sommeil de certains établissements. "Quatorze juridictions différentes étaient impliquées, nous avions un délai très court pour réaménager la dette et une visibilité réduite sur les perspectives à court terme de reprise de l’activité hôtelière dans le monde", restitue-t-il.

Dans la même veine, la structuration de la dette du groupe Swissport, numéro 1 mondial de la manutention aéroportuaire, lors de son rachat par un fonds chinois. "Il a fallu gérer toutes les problématiques de besoins financiers à l’échelle mondiale, au travers de plusieurs couches de financements complexes de droit anglais et de droit new-yorkais impliquant un TLB, plusieurs émissions high yield et un SSRCF", précise ce Franco-Britannique né à Paris et qui a grandi en Angleterre, qui envisageait plus jeune de devenir diplomate avant de s’inspirer de son père, avocat, pour choisir la voie du droit. D’abord spécialisé en corporate/M&A, il exerce chez Linklaters à Londres lorsque la crise de 2008 frappe le monde entier. À défaut de pouvoir mener à bien des transactions, alors toutes gelées, il est réquisitionné pour prêter main-forte aux équipes chargées de la restructuration des deals LBO. Il se prend finalement au jeu de cette nouvelle mécanique juridique pour s’y consacrer entièrement par la suite.

L’un des mentors d’Alexander Prémont, un ancien lieutenant-colonel des Royal Marines reconverti en avocat corporate, lui apprend le métier à la mode de "la City", avec tout ce que cela implique : "Le pragmatisme, l’humour mais aussi le goût du dépassement", énumère-t-il. Alexander Prémont admet d’ailleurs afficher sa double culture, française et britannique, depuis toujours. Solicitor et avocat en France, il a pu développer grâce à cette double casquette plusieurs branches d’activité au sein de sa pratique : le financement d’assurances (Lloyd’s of London), utilisé en Angleterre mais très peu représenté en France, les financements d’acquisition à effet de levier, pour les fonds notamment, et les financements d’actifs, maritimes, aériens, du rail et immobiliers. Associé chez Hogan Lovells depuis 2015, date qui signe son retour en France, Alexander Prémont confie être un boulimique du travail. Mais pas seulement, il est aussi hyperactif. Raison pour laquelle le sport occupe une place importante dans sa vie. Il n’hésite d’ailleurs pas à enfourcher son vélo quotidiennement pour se rendre au cabinet ou à se lever tôt le matin pour aller courir des distances de plusieurs dizaines de kilomètres. Ce père de famille, tenace et résistant, qui est toujours dans l'action essaye "de ne pas trop prendre les choses au sérieux, mais toujours avec humour".

Marine Calvo