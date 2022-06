Aldebaran, la star des situations complexes

Etoile montante des fonds spécialistes des entreprises en transformation, Aldebaran n’est pas qu’une métaphore. Si la société degestion créée en avril 2021 tire son nom d’une étoile, c’est pour symboliser le sens et l’intensité avec laquelle le fonds tient à accompagner les équipes dirigeantes.

Aldebaran est ainsi né d’une idée d’Amélie Brossier. Grâce à son expérience des situations complexes et du monde de l’investissement, acquise au Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises, chez Cinven et chez Bpifrance, elle a décidé de monter Aldebaran pour accompagner les transformations des entreprises à haut potentiel mais qui doivent gérer une phase critique de mutation.

"Grâce à la complémentarité de nos approches, opérationnelle et financière, nous pouvons écrire des histoires d’entreprises"

Une volonté qui a très vite trouvé un écho auprès de François Darpas, ancien DRH et aujourd’hui Managing Partner d’Aldebaran, qui apporte l’expertise corporate et stratégique à l’équipe. "Grâce à la complémentarité de nos approches, opérationnelle et financière, nous pouvons écrire des histoires d’entreprises avec les managers et les mettre au coeur de la transformation".

Le fonds a pour vocation de rester actionnaire majoritaire et s’intéresse spécifiquement à quatre types de transformation : "Les entreprises en phase de rebond, qui ont connu une décroissance, les carve-out d’entités sous-investies par leurs précédents groupes, les entreprises familiales en phase de transmission et des consolidations transformantes liées au marché ou à la composition de l’actionnariat", explique François Darpas. Pour cela, un premier closing de 130 M€ a déjà été bouclé et la société de gestion vise à terme les 300 M€. Détenteur du Label France Relance, le first time fund étudie avec attention ses premiers investissements : "Nous avons 150 dossiers qui arrivent chaque année, entre l’enchaînement rapide de crises et la génération d’entrepreneurs des années quatre-vingt qui veulent passer la main, les prochains mois vont être intenses".

SEGMENT situations complexes

OBJECTIF 300 M€

TICKETS de 15 à 60 M€

SPÉCIALITÉ PME – ETI en transformation

Céline Toni