Créé en 2008, Albers & Albert est un cabinet indépendant à taille humaine implanté à Lyon. Il a su développer un savoir-faire particulier en droit des affaires et en droit des sociétés avec une pratique reconnue en matière de fusions-acquisitions/private equity/corporate, financement et ingénierie patrimoniale. Il intervient également en droit fiscal, en droit des contrats et en droit de la propriété intellectuelle.

La clientèle est constituée de sociétés de toute taille allant des petites structures aux grands groupes leaders dans certains secteurs, en passant par les chefs d’entreprise, les actionnaires et les investisseurs. À ce jour, plus de 450 sociétés lui font confiance.

Approche holistique

Depuis sa création, Albers & Albert accompagne ses clients au quotidien en matière de conseil dans la région Rhône-Alpes, mais également partout en France et à Paris.

L’objectif du cabinet est de répondre aux besoins évolutifs de ses clients. Pour cela, il a adopté une approche juridique pointue en conciliant maîtrise de l’environnement économique, juridique, financier et fiscal.

Cabinet à taille humaine

L’équipe est composée aujourd’hui de dix personnes : un avocat associé fondateur (Suzanne Decobecq), de deux avocats collaborateurs spécialisés en corporate et en droit fiscal (Pauline Devillard et Thanina Tabet), de deux juristes spécialisés en corporate (Bertrand Astier et Margaux Robin), et de deux formalistes (Virginie Duraffourg et Quentin Couprie) ainsi qu’une hôtesse d’accueil et deux office managers indépendantes.

Afin de poursuivre son développement et de répondre à la demande croissante du marché, le cabinet cherche actuellement à s’agrandir, il est notamment à la recherche d’un avocat confirmé en fiscalité des affaires et du patrimoine.

Relations clients privilégiées

La disponibilité et la réactivité des équipes constituent les atouts du cabinet qui propose des conseils sur mesure en respectant la confidentialité.

L’objectif d’Albers & Albert est de renforcer la sécurité juridique des opérations envisagées et de contribuer au développement de l’entreprise cliente en assurant un suivi à toutes les étapes : de la formation de la société à sa transmission.

Forte de sa notoriété, la structure ne cherche pas à accroître ses domaines d’intervention mais bien de les perfectionner afin de devenir encore plus performante. Elle accompagne sa clientèle de la formation de l’entreprise à la gestion précontentieuse, faisant ainsi preuve d’interprofessionnalité en matière de contentieux.

Au départ de la crise sanitaire, la structure s’est mise gratuitement au service de ses clients afin de les soutenir et de les aider au mieux dans la gestion de leurs affaires.

Outil juridique numérique

Le cabinet se distingue de ses concurrents notamment par la création de sa propre legaltech. Dès 2016, il a créé un espace numérique privé à destination de ses clients. Cet outil juridique est un service gratuit pour les sociétés bénéficiant d’un abonnement annuel "suivi juridique" qui leur permet d’avoir accès à leurs documents et leurs formalités sur leur smartphone, et ce, à toute heure.

Ces derniers bénéficient d’un accès sécurisé à leur espace personnel, accessible soit sur le site internet soit sur l’application mobile également disponible pour l’expert-comptable et le commissaire aux comptes.

Centré sur la confiance et la transparence, Albers & Albert a pour objectif de continuer à accompagner ses clients dans toutes les phases de leur développement.