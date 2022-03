Alban Sayag (Yousign) : " Attendez-vous à voir rapidement de nouvelles acquisitions ! "

Décideurs. Les start-up ne sont pas nombreuses à avoir un patron du M&A en interne. Les fondateurs de Yousign ont fait ce choix. Pourquoi ?

Alban Sayag. La croissance est au cœur du projet des fondateurs de Yousign. C’est pourquoi mon parcours, qui combine un profil d’entrepreneur et d’investisseur, les a amenés à m’inviter à les rejoindre il y a un an et demi. Ma feuille de route était simple : mener à bien une levée de fonds puis accompagner le développement de l’entreprise, notamment à l’international. Concrètement, cela s’est matérialisé avec l’entrée à notre capital de Lead Edge Capital et un nouvel investissement de notre partenaire historique eFounders à l’occasion d’une série A de 30 millions d’euros. A eux deux, ces investisseurs ont déjà mené de belles réussites à l’instar de BlaBlaCar, Asana Wise, Aircall, Front ou encore Spendesk. Leur soutien est une belle confirmation de la pertinence de notre modèle. Celui-ci vise à nous imposer comme l’alternative européenne aux géants américains – DocuSign, Adobe – sur le marché des TPE et PME.

Et aujourd’hui, qu'implique l’acquisition de Canyon ?

Notre stratégie de développement est tout d’abord organique mais nous ne nous priverons pas de l’accélérer avec de belles opportunités en termes de produits ou d’ouverture de nouveaux marchés. Surtout dans un environnement concurrentiel appelé à voir se concrétiser un mouvement de concentration. Nous disposons aujourd’hui des moyens pour y participer et ne pouvions pas passer à côté de Canyon, spécialiste de l'automatisation des processus de préparation et validation de documents. Cette acquisition nous permet d’aller au-delà de notre solution de signature électronique et de proposer aux PME une gestion optimisée de leurs documents contractuels.

Qu’en est-il de votre développement à l’international ?

La France représente encore 90% de notre chiffre d’affaires mais nous ambitionnons un rapide développement à horizon 2024. Déjà présents à l’international en Allemagne, Italie et Pologne, nous étudions de nouvelles opportunités. Cela est d’autant plus réaliste qu’avec Canyon nous nous démarquons clairement de nos principaux concurrents sur le segment des PME. Nous comptons aujourd’hui plus de 10 000 clients et souhaitons en équiper plus de 50 000 d’ici deux ans. Attendez-vous à voir rapidement de nouvelles acquisitions !

Propos recueillis par Alexis Valero