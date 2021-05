Alan, une nouvelle licorne française est née

La compagnie d’assurance indépendante et accessible en ligne avait fait une entrée remarquée sur le marché en ayant obtenu l’agrément de l’ACPR en seulement huit mois après son lancement en 2016. Son modèle repose sur la vente de ses propres contrats d’assurance santé aux entreprises de toute taille et de différents secteurs, ainsi qu’aux travailleurs indépendants. Elle offre également un accompagnement personnalisé à ses membres grâce à des rappels de prévention automatiques, un chat médical sécurisé ou encore un remboursement et un suivi de soins en moins d’une heure. Proposer une assurance complémentaire simple, un accompagnement personnalisé et des services de santé innovants sont ainsi les mots d’ordre de l’assureur santé qui a franchi il y a peu le cap des 155 000 assurés, dont 9 400 entreprises (1,2 % de parts de marché), et a atteint 102 millions d’euros de revenus annuels en 2021.

De nouvelles ambitions pour 2023



Sur les 185 millions d’euros levés, 35 millions seront alloués au rachat de parts d’anciens actionnaires et de certains salariés (douze au total) intéressés au capital depuis sa création. Cette nouvelle levée de fonds permettrait également à la jeune pousse d’accélérer sa croissance et de développer sa "super-app" de santé en Europe. Soucieuse d’offrir un accompagnement personnalisé à ses membres, Alan poursuit le développement de fonctionnalités spécifiques à chaque pays, notamment en Espagne et en Belgique où elle était déjà présente, afin de répondre au mieux aux besoins des assurés locaux. Elle ambitionne également de couvrir un million de personnes en Europe d’ici 2023 et de recruter 400 collaborateurs supplémentaires. "Notre rôle en tant que partenaire de confiance, plus encore après la pandémie, c’est de réengager les gens avec le système de santé", explique Jean-Charles Samuelian-Werve, cofondateur et PDG d’Alan, dans le communiqué. Si la crise sanitaire sévit encore, l’assurtech française séduit les investisseurs, notamment "avec son approche unique centrée sur l’humain", précise Philippe Laffont, fondateur de Coatue Management.

Jessie Razafindrabe