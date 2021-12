Alain Tayar prend la direction générale de Cardinal Edifice

Ses nouvelles fonctions couvrent l’ensemble des projets de construction et de rénovation d’ouvrages fonctionnels, bureaux, logements, hôtels et équipements publics. Au sujet de sa nomination, Alain Tayar déclare : "Intégrer NGE qui souhaite hisser son pôle bâtiment au rang de ses expertises déjà reconnues et recherchées en TP est pour moi une occasion unique de mettre mon parcours au service d’une activité qui ne demande qu’à grandir et dispose de nombreux atouts pour y parvenir. Chez Cardinal Edifice et chez NGE, j’ai trouvé des valeurs avec lesquelles je suis totalement aligné : le sens du collectif et l’audace d’aller vers de nouveaux marchés. Nous allons réaliser ensemble avec nos équipes bâtiment et celles multimétiers du Groupe de grandes et belles choses car nous sommes tous animés par cette énergie d’entreprendre."

Voie royale

Alain Tayar, est entré dans la filière bâtiment après avoir été diplômé de l’ESTP en 1993. Il s’est tout de suite dirigé vers la conduite de travaux et a intégré une PME monégasque, SMETRA, pour laquelle il a réalisé plusieurs chantiers (l’infrastructure du Palais de la Méditerranée à Nice, la caserne des carabiniers de Monte Carlo ou encore l’école d’infirmière de l’hôpital de Cap d’Ail…). Cette première étape dans son parcours lui a permis d’acquérir une expérience transverse des métiers de l’exploitation (prix, exécution, contrôle de gestion…).

Constructeur chevronné

Après avoir acquis une solide expertise dans la rénovation du patrimoine au sein du Groupe Eiffage qu’il intègre en 2001, Alain Tayar rejoint Bouygues Bâtiment Ile-de-France en 2011. Fort de ses différentes opérations de rénovation menées avec succès, il est nommé en 2018 directeur général adjoint de Rénovation Privée. En parallèle, il développe en Europe le marché de l’hôtellerie. Artisan reconnu par ses pairs pour la rénovation d’hôtels en sites occupés comme celles de l’Hôtel Intercontinental Paris le Grand ou de l’Hyatt Regency Paris Etoile, Alain Tayar développe avec ses équipes le concept d’industrialisation et de fabrication hors site, déportée sur des plateformes logistiques, permettant de construire ou de rénover des ouvrages en y intégrant dès le départ une dimension RSE importante notamment à travers l’économie circulaire, l’amélioration des conditions de travail, ou encore la réduction des déchets sur site. Un concept innovant, en totale rupture avec les méthodes traditionnelles. En 2021, sa volonté d’entreprendre et d’explorer de nouveaux territoires l’incitent à rejoindre le quatrième groupe français de BTP, Nouvelles Générations d’Entrepreneurs (NGE).

Laurent Amar, directeur général adjoint NGE et président de Cardinal Edifice, témoigne : "Nous sommes ravis d’accueillir Alain Tayar dans la grande famille des Nouvelles Générations d’Entrepreneurs. Son expérience en bâtiment acquise à travers plusieurs filières métiers et son leadership vont apporter une nouvelle dimension à l’activité bâtiment du Groupe en développant des projets sur-mesure qui auront toute leur place dans notre stratégie d’offre globale. Les valeurs d’Alain et son savoir-être font résonnance avec ce que nous sommes profondément : une grande équipe de près de 15 000 experts qui fonctionne avec une extrême agilité et est convaincue de la place centrale des femmes et des hommes au cœur des projets et sans lesquels rien ne serait possible." Un renfort de poids pour l'opérateur, un challenge stimulant pour Alain Tayar.

