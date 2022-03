A.Massiera (Rothschild Martin Maurel) : "Une équipe et des solutions spécialement dédiées aux chefs d’entreprise"

Décideurs. Quelle est l’approche de Rothschild Martin Maurel en matière d’accompagnement des chefs d’entreprise ?

Alain Massiera. Notre modèle de banque privée repose sur deux piliers : la structu­ration patrimoniale et la gestion des actifs financiers de nos clients. Nos banquiers privés, ingénieurs patrimoniaux et gestionnaires de portefeuille travaillent en étroite collaboration pour assurer l’accompagnement et le suivi des clients au regard de leur situation et de leurs objectifs. Ensemble, ils déterminent la politique, la stratégie d’investissement ainsi que l’allo­cation d’actifs adaptée. Cette approche vise tant à répondre aux besoins personnels et aux passifs du chef d’entreprise qu’à ses objectifs sur le long terme, ou encore à ses aspirations et à la prise en compte de ses projets au fil du temps. Cette spécifi­cité nous permet de nous positionner à la fois en tant que « banquier de l’entreprise et de l’entrepreneur ». Nous développons ainsi une proposition de valeur unique articulée autour du banquier privé, pivot de la relation. Nos clients ont à leur dis­position 75 banquiers privés, 25 gérants financiers et 36 collaborateurs au sein des équipes d’ingénierie patrimoniale et family office, 20 collaborateurs au sein de l’équipe Business Développement et enfin 8 banquiers conseils Corporate (segment des entreprises midcap familiales). Ces experts, reconnus pour leur technicité, leur réactivité et leur capacité à être proac­tifs dans l’anticipation des besoins des entrepreneurs, travaillent de concert pour élaborer des solutions personnalisées.

Pouvez-vous nous présenter votre gamme de services ?

Notre offre regroupe les services de banque privée, de gestion financière, d’ingénierie patrimoniale et de corporate banking. La complémentarité de ces activités permet de répondre à l’ensemble des besoins et problé­matiques de notre clientèle. Ainsi, à travers notre offre à destination des PME familiales, nos équipes cherchent à contribuer au déve­loppement du patrimoine professionnel de nos clients grâce à un accompagnement quo­tidien et sur mesure par des banquiers expé­rimentés, aux synergies avec notre banque d’affaires incluant l’accès à des financements à forte valeur ajoutée, toujours dans une vision long terme et selon une approche patrimo­niale.

D’autre part, nous proposons une offre de gestion sous mandat à destination des associations et fondations, mais aussi des entreprises, assurée par une équipe de pro­fessionnels, généralement, eux-mêmes enga­gés dans ce type de démarche. Cette solution personnalisée bénéficie de l’ensemble des expertises du Groupe et intègre des critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) en s’appuyant sur les compétences développées depuis plu­sieurs années au sein du groupe Rothschild & Co.

Nous déployons notre offre de services à l’échelle nationale tout en assurant une forte proximité grâce à nos implantations locales qui rassemblent l’ensemble de nos expertises tout en s’adaptant aux spécificités régionales.

Quelles sont les spécificités de votre offre ?

Notre offre vise à offrir aux chefs d’entreprise une prise en charge globale de leur situation patrimoniale. Cela englobe la structuration et l’optimisation de leurs patrimoines pro­fessionnel et personnel, l’organisation en amont de la transmission de l’entreprise familiale, la planification successorale, le suivi de leur fiscalité personnelle mais aussi de la vie juridique et fiscale de leur société patrimoniale et l’évolution de sa structure capitalistique grâce à notre family office. Les synergies fortes entre les trois métiers du Groupe sont au coeur de notre stratégie et nous permettent d’offrir à nos clients un conseil à forte valeur ajoutée, reposant sur des professionnels reconnus dans tous nos métiers.

Notre ADN entrepreneurial conju­gué à notre culture de l’innovation nous portent dans notre recherche permanente de nouvelles solutions. Conscients des évo­lutions de la dynamique entrepreneuriale en France, nous avons notamment élaboré une offre dédiée aux dirigeants de sociétés « technologiques », regroupant au sein de notre family office l’ensemble des exper­tises spécifiques de Rothschild Martin Maurel. Aussi, dans l’optique de donner accès à une large palette de classes d’actifs, nous avons mis en place une offre de conseil en investissement non coté et struc­turé une équipe dédiée. En outre, nous offrons à nos clients la possibilité de réaliser un reporting consolidé multi-établissement de leurs avoirs financiers.

Quels sont vos axes de développement ?

Nous sommes convaincus de l’importance d’une relation de confiance pérenne, fondée sur une connaissance mutuelle. En ce sens, nous nous attachons à développer notre présence régionale tout en assurant une stabilité des équipes. Nous avons ouvert un bureau à Toulouse en complément de nos établissements de Paris, Marseille, Aix-en- Provence, Lyon, Bordeaux, ainsi que de nos implantations internationales à Bruxelles et Monaco et des filiales de notre Groupe (Londres, Genève, Zurich, Francfort, Milan).

Conscients des enjeux environne­mentaux actuels, nous avons développé une démarche responsable afin d’intégrer les critères ESG dans notre gestion finan­cière, celle-ci vient renforcer notre gestion de conviction. Cette volonté se traduit par l’intégration d’un filtre additionnel incluant les notations “MSCI ESG Research” des actifs sous-jacents qui influe désormais sys­tématiquement sur nos choix de gestion.

Dans le même esprit, nous avons élaboré des mandats de gestion baptisés “4Change” dont les décisions d’investissement privi­légient la dimension extra-financières aux critères d’évaluation habituels. Ces nou­veaux mandats respectent les mêmes prin­cipes d’allocation et de diversification que les mandats de gestion “classiques”.

De quels avantages bénéficie un entrepreneur en s’adressant à la banque pri­vée du groupe Rothschild & Co ?

En s’adressant à Rothschild Martin Maurel, un chef d’entreprise bénéficie de la com­plémentarité des expertises du groupe Rothschild & Co combinée à la richesse de son réseau à travers le monde. Dès lors, nos efforts se concentrent sur l’identifica­tion et l’exploitation des synergies en interne. Nous sommes en mesure de four­nir un service complet de Financial Partner dans la continuité de nos métiers de conseils, tels que les fusions et acquisitions et le Merchant Banking.

De plus, notre activité de gestion d’actifs nous donne accès à l’expertise et aux ressources liées à cette industrie, nous permettant de bâtir une véritable gestion de conviction tout en conservant une autonomie dans les déci­sions d’allocation. Par ailleurs, nous accor­dons une place importante aux investisse­ments non cotés, le private equity, la dette non côtée, les énergies renouvelables et l’immobilier faisant partie intégrante de notre allocation d’actifs. L’ensemble de ces métiers partagent un ADN entrepreneurial commun, caractérisant autant leur mode de fonctionnement que les clients que nous accompagnons. Toutefois, notre travail d’accompagnement s’étend au-delà des aspects financiers.

Nous participons éga­lement à la mise en commun d’un réseau de professionnels (notaires, avocats, fonds d’investissement, conseils en fusion et acquisition…) avec lesquels nous échangeons sur des stratégies patri­moniales et partageons nos expériences en matière de conseil. Nous nous sommes aussi rendu compte de l’importance de pouvoir présenter d’autres dirigeants actionnaires à nos clients chefs d’entreprise, afin de partager leurs expériences, d’évoquer des projets ou tout simplement d’élargir leur réseau.

Alain Massiera, associé gérant chez Rothschild & Co