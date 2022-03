Alain Bénichou rejoint Montefiore Investment en tant que senior advisor technology

Alain Bénichou rejoint le fonds Montefiore Investment en tant que senior advisor technology. À ce poste, il mettra à profit son expérience en matière d’accompagnement de la transformation technologique ainsi que sa connaissance des grandes entreprises. Il contribuera également à l’évaluation des opportunités d’investissement de Montefiore dans les secteurs du software et de l’IT. Basé à Paris, Montefiore Investment dispose aujourd’hui de plus de 2,3 milliards d’euros de fonds propres sous gestion et investit des tickets de 20 à 200 millions d’euros par société.

Fort d’une carrière de près de 40 ans dans le domaine de la technologie en Europe, en Asie et aux États-Unis, Alain Bénichou a occupé les postes de président d’IBM France entre 2010 et 2015, de global Vice-President d'IBM Strategy & Solutions en 2016, puis de CEO d’IBM Greater China Group de 2019 à 2021. Il a notamment été en charge sur le plan mondial du secteur de la distribution et des PME à l’échelle du groupe.

En 2015, Alain Benichou a été élu président de la Chambre de commerce des États-Unis en France où il a lancé l'initiative " Next Gen " ayant pour objectif de renforcer la croissance des start-up et les collaborations transatlantiques. Alain préside aussi l'Institut Henri Poincaré, une des plus anciennes structures internationales dédiées aux mathématiques et à la physique théorique. Il est par ailleurs diplômé de l'école d'ingénieurs CentraleSupelec à Paris.

" Je suis très heureux de rejoindre Montefiore alors que l’entreprise connaît une dynamique très forte ", commente-t-il. Notre alignement, tant sur les ambitions de croissance que sur les valeurs humaines et professionnelles, conforte mon choix de rejoindre une entreprise dont la vision est d’accompagner et transformer les ETI et PME françaises en véritables champions hexagonaux et européens. "

Eric Bismuth, président de Montefiore Investment, ajoute qu’il se " réjouit de l’arrivée d’Alain Bénichou qui est une personnalité reconnue disposant d’une très forte expérience en France comme à l’international. Ensemble, nous allons accélérer nos investissements dans la tech et le digital qui sont à la fois des thèmes transverses de toutes nos participations et des secteurs d’activité en forte croissance ".

Emmanuelle Serrano