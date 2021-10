Alacaza : le WhatsApp résidentiel augmenté

Créée fin 2017, Alacaza, application de résolution de problèmes du quotidien en hyper-proximité, facilite l’entraide entre résidents et le travail des experts de l’immobilier. Déjà déployée sur une dizaine de territoires en Ile-de-France, à Marseille et à Lyon, elle étend désormais son utilisation sur de nouveaux cas d’usage.

Combler le vide

Comme la plupart des solutions de services, Alacaza est née d'un manque. "Confronté à une fuite d'eau, je me suis retrouvé dans l’incapacité de signaler facilement le sinistre auprès de mes voisins, copropriétaires et locataires, ainsi que de mon gestionnaire d’immeuble." explique Rémy Lombard, son créateur. Afin de résoudre les problèmes de communication transversale au sein des résidences, Alacaza propose dès lors un outil de communication facile qui connecte toutes les parties prenantes de l’immeuble. L’outil s’inspire initialement de Slack ou de WeChat, avant de trouver sa propre forme : "Slack permet de structurer des conversations intelligemment au sein des entreprises, avec une liste de canaux de communication organisés par thème. WeChat est un outil de messagerie instantanée, massivement déployé en Chine, enrichi par d’autres applicatifs tels que le paiement avec WeChat Pay", poursuit Rémy. Ainsi, Alacaza est d’abord une messagerie instantanée, avec un répertoire structuré par bâtiments, qui s’adresse aux occupants d’une résidence pour faciliter la résolution de problèmes du quotidien et recréer un lien social souvent absent en dehors de la fête des voisins.

Extension technique et géographique

En observant les usages sur la plateforme initiale, la startup a introduit d’autres fonctionnalités correspondant à l’échelle du quartier. Elle propose notamment un fil d’actualités qui rassemble les informations de proximité (Mairie, association et commerces de proximité), avec des publications structurées par thématiques (événement, sondage, recommandation, perdu/trouvé, sécurité et général). Au sein du quartier et des secteurs adjacents, elle apporte une place de marché de biens et de services permettant de faciliter les échanges. "L’enjeu de ces fonctionnalités est double : d’un côté, apporter une somme d’usages pour que les résidents, incluant les locataires, aient envie de se connecter régulièrement et de l’autre côté, créer une masse critique d’utilisateurs pour que réseau social fermé soit suffisamment alimenté" conclut Rémy Lombard.

Intégration professionnelle

L’outil ne se cantonne pas à l’usage des occupants du bâtiments, il intègre également les professionnels de l’immobilier en fonction de leurs besoins spécifiques. Travaillant avec des bailleurs sociaux, des promoteurs immobiliers, des syndicats de copropriétaires, des opérateurs urbains et des gestionnaires de logements étudiants. Alacaza offre une solution de communication complémentaire, avec un taux d’ouverture et d’audience plus important que les canaux traditionnels. Il met à disposition un tableau de bord, avec module de diffusion d’information : de manière unilatérale, au bon moment, à la bonne personne. Dans certains cas, il offre un module de signalement d’incidents de la part des occupants.

Des nouveaux cas d’usages

La startup, incubée à Station F, est régulièrement sollicitée pour mettre à disposition l’outil de communication sur des nouveaux cas d’usage. Des bailleurs sociaux et des villes utilisent Alacaza dans le cas de réhabilitation de bâtiments pour articuler et fluidifier la communication entre occupants, prestataires de services et maîtres d’œuvre. Dans ce prolongement, des opérateurs de la rénovation et des opérateurs urbains s’intéressent au dispositif pour la pédagogie possible via ce canal direct avec pour objectif de sensibiliser et d’accompagner les usagers (économies d’énergies et de ressources naturelles, utilisation de domotique).

