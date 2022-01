A. Gréboval (The Myers-Briggs Company) : "Regardons l’humain avec finesse pour l’aider à faire la différence"

Décideurs. Pouvez-vous nous présenter l'activité de The Myers-Briggs Company ?

"C'est la qualité des relations qui permet à l'équipe d'être performante"

Aksana Gréboval. The Myers-Briggs Company est le partenaire depuis plus de soixante ans des spécialistes RH et des professionnels de l'accompagnement. Notre métier est de les aider à développer leurs propres compétences pour qu'ils puissent à leur tour aider chaque collaborateur à trouver sa juste place et à affirmer sa singularité. Nous savons depuis très longtemps que ce sont l'intérêt et la motivation qui poussent les individus au dépassement de soi. Ce moteur sera d’autant plus puissant qu’il facilite l’expression des talents naturels.

Depuis des années nous avons développé une expertise pointue de l'évaluation de l'humain pour l’aider à faire le point sur ses talents naturels, ses besoins interpersonnels et les motivations qui souvent régissent, en catimini, ses actions et ses relations. Notre métier est d'apporter cette première brique aux RH : des outils fiables pour les accompagner vers une meilleure connaissance de soi et de l'autre. Notre message est simple : regardons l'humain avec finesse pour l'aider à faire la différence.

Quelle aide concrète apportez-vous à un manager pour le développement des talents de son équipe ou l'onboarding des nouveaux collaborateurs ?

C'est la qualité des relations au sein de l’équipe qui lui permet d'être performante.

La prise de conscience ne date pas d’hier : les compétences métier seules ne suffisent pas, ce sont les compétences comportementales, ou les soft-skills, qui permettent de faire la différence. Et leur développement repose directement sur la connaissance de soi.

Alors que beaucoup de personnes pensent bien se connaître, peu d’entre nous se connaissent véritablement. Une personne qui ne maîtrise pas forcément ses atouts, ses forces naturelles, arrive moins facilement à les actionner ou le fait de manière aléatoire ou incomplète, et finit par avoir le sentiment de perdre le pied, voire le sens à ce qu’elle fait.

À l’instar des séminaires kick-off que nous déployons pour des équipes nouvellement constituées autour de la meilleure connaissance de soi et des autres, nous accompagnons également de plus en plus de clients qui souhaitent proposer, dans le cadre de l’onboarding, un temps réservé à la connaissance de soi. Nous avons développé, par exemple, sur la base du MBTI (dont nous sommes l’éditeur officiel), une solution proposant un espace personnel de développement pour permettre de prendre du recul face aux diverses situations du quotidien et trouver des approches alternatives pour y faire face efficacement.

Par ailleurs, notre conviction profonde est qu’il y a encore beaucoup à faire au sein des équipes déjà en place pour révéler leur potentiel : nous travaillons avec elles et leurs collaborateurs pour les aider à créer les conditions de collaboration qui leur permettraient de tirer un meilleur parti de leurs ressources naturelles.

Pour aider l'humain à retrouver le goût de l'entreprise il faut d'abord comprendre comment il fonctionne, pourquoi il se comporte de telle ou telle manière et ce qui se joue véritablement dans ses relations aux autres. Cela permettra de sortir de la seule approche par "traitement des symptômes" et de s’attaquer aux causes profondes des dysfonctionnements : un pas indispensable pour désamorcer le cercle de "bonne solution au mauvais problème".

"Pour aider l'humain à retrouver le goût de l'entreprise il faut d'abord comprendre comment il fonctionne."

Alors comment bien se connaître soi-même ?

Pour bien se connaître, il est indispensable de travailler sur deux axes : d’une part, développer la lucidité sur soi (mes talents naturels, motivations, angles morts et comportements associés), et de l’autre, la compréhension de l’autre et de notre manière d’interagir avec lui (nos besoins, attentes et affinités mutuelles). Une fois que c’est dit, comment accéder à ces choses qui ne sont pourtant pas tangibles sans tomber dans le piège des distorsions cognitives dont celui de l’autocomplaisance ?

C’est là où nous intervenons pour mettre à la disposition des RH les apports de la recherche en psychologie du travail et en psychométrie. Soit au travers de formations pour les professionnels RH eux-mêmes, leur permettant de récupérer en un temps court l’état de l’art et la méthodologie d’évaluation objective. Soit au travers d’interventions sur-mesure pour leurs équipes et collaborateurs, sur la base de notre expertise. Cette dernière s’appuie sur différents outils psychométriques, tels que le MBTI, le Strong, le TKI ou encore le FIRO, permettant de prendre en compte ces dimensions invisibles qui nous gouvernent et ainsi reprendre la main sur ce qui nous arrive.

Propos recueillis par Anne-Laure Blouet Patin