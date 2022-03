Air Liquide accélère pour l’hydrogène vert

Ce projet d’électrolyseur, baptisé Air Liquide Normand’Hy, d’une capacité de 200 MW dans une première phase, sera implanté à Port-Jérôme. Il s’agira d’un des premiers électrolyseurs de cette taille en exploitation dans le monde, pour décarboner l’industrie et la mobilité. Sa mise en service est prévue en 2025. Il utilisera la technologie à membrane par échange de protons (PEM) de Siemens Energy, et sera construit dans le cadre du partenariat annoncé par Siemens Energy et Air Liquide en février 2021. Les deux groupes contribuent ainsi à l'essor d’une filière européenne d'hydrogène renouvelable, avec un fort ancrage franco-allemand.

Ecosystème décarboné

Air Liquide a signé un protocole d’accord avec TotalEnergies en vue de la signature d’un contrat d’alimentation en électricité renouvelable à long terme (PPA) pour une partie des besoins de l’électrolyseur Air Liquide Normand’Hy. En mettant en œuvre cette technologie d’électrolyse pour la première fois à cette échelle, le projet pourra fournir de l’hydrogène renouvelable aux industriels du bassin normand et contribuer au développement d’une mobilité lourde bas carbone sur l’Axe Seine. Cela participera à la décarbonation de l’industrie du raffinage sur ce grand bassin industriel français qui vise une réduction de ses émissions de CO 2 de 3 millions de tonnes par an d’ici 2030. Preuve, comme l’a souligné Bruno Lemaire, que "La France peut être l’un des champions mondiaux de l’hydrogène décarboné".

Solutions concrètes

Benoît Potier, Président Directeur Général du groupe Air Liquide, a pour sa part déclaré : "Je salue l’engagement de l’Etat français en faveur d’Air Liquide Normand’Hy. Ce soutien permettra de concrétiser un projet majeur et innovant de production d’hydrogène renouvelable à grande échelle. Il contribuera également à la création d’une filière hydrogène européenne compétitive, dont nous voulons être un des fers de lance avec notre partenaire Siemens Energy. Air Liquide Normand’Hy s’inscrit au cœur d’un vaste écosystème qui a pour ambition de décarboner le bassin industriel normand, notamment en rendant possible l’accès à un réseau d’hydrogène bas carbone à de grands industriels tels que TotalEnergies, mais également en contribuant au développement d’une mobilité lourde bas carbone sur l’Axe Seine. La création de cet écosystème avec nos partenaires illustre la volonté et la capacité des acteurs industriels à apporter des solutions concrètes à la lutte contre le réchauffement climatique. Il est en ligne avec notre stratégie de développement durable, qui vise non seulement à réduire nos émissions mais également à fournir un éventail de solutions pour décarboner l’industrie."

Une belle porte de sortie pour Benoît Potier, qui cèdera sa place à son numéro deux au mois de juin.