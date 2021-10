Agil’it accueille un huitième associé

Se définissant comme "une société d’avocats pensée comme une entreprise et pour les entreprises", Agil’it accompagne ses clients dans l’élaboration de leurs stratégies, la sécurisation de leurs décisions, la création de valeur et la défense de leurs intérêts. Pour développer ses compétences en fiscalité des entreprises et des dirigeants, il attire l’avocat expert en la matière, Kevin Lannuzel. L’arrivée du nouvel associé vient compléter l’offre globale en droit des affaires de l’enseigne qui réunit désormais 8 associés, 4 collaborateurs et une assistante juridique.

Inscrit au barreau de Paris depuis 2007, Kevin Lannuzel s'est constitué une clientèle de start-up, de sociétés et de groupes, français et étrangers, qu’il assiste dans leurs toutes leurs problématiques fiscales. Il intervient à ce titre dans le cadre d’opérations d’acquisition et de restructuration, ou encore à l’occasion de contrôles et contentieux fiscaux. Également conseil des dirigeants, l’avocat les accompagne dans la structuration de leurs actifs professionnels, dans la mise en œuvre de stratégies de rémunération et dans transmission de leur activité. Il est particulièrement familier des secteurs de l’industrie, du service, de la distribution, de l’innovation, de l’Internet et des activités numériques. Kevin Lannuzel a commencé sa carrière chez Taj Société d’Avocats puis est passé chez PwC Société d’Avocats avant de monter sa propre structure en 2019. En 2020, il intègre le département fiscalité de 1862 Avocats, cabinet où il exerçait jusqu’alors en qualité d’of counsel. Titulaire d’un master 2 en droit des affaires de l’université Paris Dauphine et d’un LLM international business law de l’université d’Exeter en Angleterre, il est également membre du réseau d’affaires OptimRezo et de l’Institut des avocats conseils fiscaux.

Léna Fernandes