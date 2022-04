Agences de traduction : Amplexor devient Acolad

Même socle de produits et de services, même vision, même portefeuille et désormais même nom. Le rebranding d’Amplexor réalisé par le spécialiste de la traduction pour les professionnels Acolad apparaît comme la suite logique de l’évolution du groupe. L’objectif de cette opération ? "Être plus fort ensemble", indique la head of corporate communication Ludivine Thomas, tout en "accompagnant de manière efficace nos clients dans leur croissance internationale". Et véhiculer plus clairement l'identité du groupe auprès de l’ensemble de la clientèle présente à l’international, avec une approche unie.

"Être plus fort ensemble"

Avec un chiffre d’affaires estimé à près de 150 millions d’euros en 2019, Acolad s’impose comme un acteur majeur du marché européen de la traduction. Le rachat en 2020 de son concurrent luxembourgeois Amplexor lui a permis de doubler sa taille, de se positionner en numéro un du secteur en Europe et de se hisser dans le top 5 mondial des plus agences de traduction. "Cet alignement nous a permis de renforcer nos investissements en recherche & développement. Nous comptons désormais plus de 200 talents dédiés aux sujets tech et IT en interne. Le marché des services linguistiques a connu une transformation technologique de fond ces quinze dernières années et nous combinons désormais expertise humaine et technologique, dans l'ensemble de nos métiers", commente Ludivine Thomas.

Une palette d'activités renforcée

Mettre la main sur l’expérience d’Amplexor en matière d’offre technologique, d’outils et de plateforme constitue un moyen pour l’agence de traduction professionnelle d’améliorer les solutions qu’elle propose. Joindre les forces sous la bannière Acolad permettra d'apporter à toutes les sous-marques des développements R&D, et notamment à Acolad Legal, dont la création a d’ailleurs été rendue possible par l’acquisition d’HL Trad en 2018. Acolad Legal possède des spécificités qui lui sont propres pour s’adapter aux enjeux des clients grâce à la performance des solutions technologiques et au contenu sur mesure proposés par le groupe. Comme l’explique Karine Desplanches, qui a pris la tête de la cette sous-marque au mois de janvier 2022, "nos clients avocats et juristes sont à la recherche d’une combinaison très précise alliant qualité, confidentialité, expertise et rapidité. Aujourd’hui, Acolad Legal propose une puissance et une expertise uniques sur cette verticale, ce qui nous vaut la préférence de nombreux cabinets à l'international."

"Nos clients avocats et juristes sont à la recherche d’une combinaison très précise alliant qualité, confidentialité, expertise et rapidité"

"L’univers légal est spécifique, explique Karine Desplanches, c’est pourquoi nous avons créé Acolad Legal. Notre équipe d’experts est entièrement dédiée aux clients du secteur juridique et nous restons le partenaire de référence des avocats et des juristes pour l’ensemble de leurs besoins linguistiques." Le service est disponible 24h/24 et 7j/7 pour accompagner les demandes les plus urgentes ainsi que pour gérer les contenus de manière efficace.

Perspectives de développement

"Notre ambition est de maintenir le développement dynamique du groupe à l’international", explique Karine Desplanches. Pour cela, Acolad compte poursuivre sa stratégie initiée il y a une dizaine d’années : "Développer sa croissance externe grâce à l’acquisition d’entreprises ciblées (pour leur présence géographique, leur apport technologique ou encore leur expertise sur un domaine d'activité précis), tout en renforçant la croissance interne du groupe". Acolad souhaite être présent sur l’ensemble des continents pour accompagner les avocats et les directeurs juridiques de grands groupes. Et a annoncé, fin mars, une nouvelle acquisition - la dixième du groupe : celle du français Ubiqus, spécialiste de la traduction et de la transcription. Ubiqus apportera au groupe, "avec ses prestataires extérieurs et un pool interne de plus de 120 rédacteurs multi-sectoriels, une excellente expertise du marché de la traduction, transcription et interprétation professionnelles", se réjouit Acolad, qui compte désormais 2 500 collaborateurs. Autre point fort d'Ubiqus : sa présence dans des régions clés telles que la France, la Belgique, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni.

Olivia Fuentes et Anaëlle Demolin