Advant Altana renouvelle son comex

La gouvernance du cabinet international Advant Altana évolue : Gilles Gaillard et Pierre Lubet quittent leur poste au sein du comité exécutif et laissent la place à Julien Balensi, associé à la structure depuis 2009. À ses côtés, Mickaël d’Allende et François Muller, membres du comex depuis 2020. Ils piloteront tous les trois le cabinet français pour les deux prochaines années.

Julien Balensi accompagne ses clients dans le cadre de précontentieux et de contentieux commerciaux ou financiers. Il les assiste également en cas de conflits entre actionnaires ou sur l’ensemble des questions relatives à la prévention et à la gestion des difficultés que peuvent rencontrer les entreprises. Inscrit au barreau de Paris depuis 2000, l’avocat est titulaire d’un DEA de droit des affaires de l’université Paris-Dauphine. Avant de rejoindre Advant Altana en 2009, il était chez Rambaud Martel (désormais Orrick) et Salans (désormais Dentons). Le cabinet réunit à ce jour 106 avocats d’affaires dont 21 associés en France et, grâce à l'alliance Advant, près de 600 professionnels répartis dans 13 villes à l'étranger.

Anaëlle Demolin