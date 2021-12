Advant Altana : cinq collaborateurs nommés counsels

Victoria Aquino, Paul Boutron, Judith Fleuret, Caroline Frison-Roche et Élise Kosman, soit quatre femmes et un homme, ont gravi un échelon supplémentaire au sein du cabinet Advant Altana. Collaborateurs jusqu’alors, les cinq avocats sont dorénavant counsels. Leur domaine de compétences respectif ? Le droit de la construction, le contentieux commercial, le droit pénal des affaires, les télécoms et le droit immobilier. À travers ces nominations, le cabinet tricolore entend saluer les compétences techniques ainsi que les qualités humaines des cinq avocats. Mais aussi "leur capacité à travailler en mode projet, en équipe transverse et à former et encadrer des collaborateurs plus jeunes", peut-on lire dans le communiqué de presse.

Un mouvement interne qui démontre la volonté du cabinet Advant Altana – qui compte aujourd’hui plus de 80 avocats et juristes et qui est réputé pour son intervention dans la plupart des secteurs réglementés comme la banque, les énergies, les télécommunications – de consolider sa présence sur le marché et de poursuivre son développement.

