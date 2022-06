Adilson Borges (Carrefour), le Growth Mindset

Lorsque l’on demande à Adilson Borges ce qui l’a séduit à l’idée de rejoindre Carrefour, sa réponse coule de source. Il lui aurait été tout simplement inenvisageable de ne pas mettre ses années de recherche au service des entreprises.

L’intelligence collective

Le directeur du learning et développement de Carrefour en est convaincu : concevoir la formation comme une étape facultative dans une carrière n’est plus une option viable. Son but : rendre chaque collaborateur davantage acteur de son apprentissage, mais aussi inciter au partage des savoirs. En ce sens, Adilson a fait du numérique son meilleur allié : "L’outil digital permet de valoriser l’expérience de l’apprenant, l’engager et s’adapter à ses besoins individuels tout en l’intégrant dans un collectif". Au sein de l’Université Carrefour, se déroulent donc des webinaires de partage des bonnes pratiques entre les pays et les différentes entités du groupe : "La culture du partage du learning au sein d’une organisation permet à celle-ci d’accélérer ses transformations."

"L’idée n’est pas tant d’accepter le droit à l’erreur que de promouvoir le devoir de tester"

Une vision : le devoir de tester

Outre son souhait d’évangéliser la notion d’entreprise apprenante, Adilson Borges développe une pensée bien à lui qu’il détaille dans Test & Learn : la stratégie des entreprises agiles, livre paru en 2021. Ce texte reprend ses travaux menés depuis de nombreuses années : "Cet ouvrage est le résultat de mes années de recherche mais aussi de partage des bonnes pratiques avec les meilleures entreprises qui utilisent le Test & Learn et ont vu le fort impact positif que cela pouvait avoir dans leur innovation et leur performance", explique-t-il. Loin d’être une devise marketing, le Test & Learn est une façon de penser et concevoir l’apprentissage. Adilson Borges indique que "ce qui guide le Test & Learn n’est pas tant l’idée d’accepter le droit à l’erreur que de promouvoir le devoir de tester. Nous devons inviter les collaborateurs à oser dans un cadre sécurisant qui est permis par le fait de tester au préalable cette initiative". Il remarque toutefois que seules, les entreprises ne peuvent pas œuvrer en ce sens. Une culture de l’apprentissage plus collaborative doit se mettre en place dès l’école. Avec humour, il confie : "Si nous avions appris aux enfants à marcher comme on nous apprend les mathématiques, nous serions encore tous à quatre pattes." Il incite également le monde de la formation professionnelle à poursuivre ses recherches : "Demain, nous devrons tester davantage la formation : proposer des formats hybrides et les comparer. L’esprit d’innovation doit servir l’esprit learning."

Un électron libre

Toujours en mouvement, à l’écoute des aspirations du moment, Adilson Borges regorge de projets. Il réalise actuellement, avec le réalisateur Mehdi Balamissa, le documentaire Start-up for a reason, décrivant les exemples vertueux de PME engagées et responsables partout dans le monde. Il en est convaincu : la valeur d’une entreprise s’appréciera plus par l’impact social et environnemental de son activité que par sa performance économique. D’autres projets l’animent comme le développement d’une cryptomonnaie verte. S’appliquant à lui-même ses préceptes d’innovation permanente, nul doute qu’Adilson Borges continuera à surprendre et inspirer.

Elsa Guérin