Addleshaw Goddard s’installe en Irlande

Après les ouvertures successives de bureaux à Hambourg puis à Paris, Addleshaw Goddard continue de s’implanter dans les principaux centres d'affaires en Europe. Pour ce faire, la firme s'installe à Dublin et fusionne avec le cabinet irlandais Eugene F Collins dont les 25 associés et plus de 100 professionnels du droit rejoindront les équipes de la firme britannique d’ici le 1er mars 2022.

Les deux enseignes proposeront désormais conjointement leurs offres à des clients nationaux et internationaux en opérant depuis l'Irlande. Les acteurs des secteurs des services financiers, de l'immobilier, du retail, ainsi que la technologie et les industries de la santé sont tout particulièrement ciblés. Addleshaw Goddard affiche d’ores et déjà des objectifs de croissance ambitieux pour son nouveau bureau de Dublin dont Mark Walsh, le managing partner d'Eugene F Collins, devient le responsable, et prévoit de doubler sa taille d'ici 2025.

Léna Fernandes