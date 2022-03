Addleshaw Goddard s’installe au Luxembourg

Addleshaw Goddard poursuit son expansion en Europe avec l'ouverture d'un bureau au Luxembourg. Cette opération, dans la foulée de l’annonce de la fusion avec Eugene F Collins et son installation à Dublin, confirme la position du cabinet dans les principaux centres d'affaires européens. Ce nouveau guichet vient porter à 17 le nombre de bureaux que possède Addleshaw Goddard. Le Luxembourg constitue un excellent canal d’affaires pour le cabinet, dont environ 90% des opérations de financement des fonds d’investissement concernent des clients luxembourgeois.

La nouvelle structure luxembourgeoise sera dirigée par Richard Ledain Santiago en qualité d’associé, qui totalise quinze ans d’expérience en droit des sociétés et en droit financier : “Je suis ravi de rejoindre un cabinet ambitieux, qui regroupe des avocats très talentueux et avec lesquels nous pourrons continuer d’assister nos clients sur les immenses perspectives qu’offre le marché luxembourgeois”, déclare l’avocat. Il s’attachera à développer les activités d’Addleshaw Goddard au Luxembourg en se concentrant sur les fonds d’investissement, la gestion d'actifs et la fiscalité. Précédemment responsable du département corporate & banking au sein du cabinet Fieldfisher qu’il avait rejoint en 2018 après avoir quitté Allen & Overy, l’avocat intervient en matière de fusions et acquisitions, joint-ventures, structuration de transactions internationales et titrisation, et interviendra auprès des institutions financières, des compagnies d'assurance et de réassurance, des groupes internationaux, des compagnies aériennes ainsi que des clients patrimoniaux. Il est diplômé d’un LL.M corporate law et d’un doctorat en droit de l’université Paris-Saclay, mais également d’un master en commerce et finance appliquée de l’université de Queensland.

Anaëlle Demolin