Addleshaw Goddard promeut un nombre record d'avocats

Implanté au Royaume-Uni, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, Addleshaw Goddard réunit près de 1400 avocats et 320 partenaires à travers le monde. Mais le cabinet international ne compte pas arrêter là son expansion. Il invite 14 avocats à rejoindre les rangs de ses associés et promeut 6 avocats internes. John Joyce, managing partner, déclare : "Nous poursuivons une campagne de recrutement très active dans tous nos bureaux au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie et, si ce recrutement continu est un élément important de notre stratégie de croissance, il est tout aussi important d'offrir des opportunités aux talents locaux."

Addleshaw Goddard conseille une clientèle internationale dans les secteurs clés de l’énergie et des services publics, des services financiers, de la santé, de l’immobilier, de la distribution/consommation et du transport. Les associés interviennent dans chacune des quatre divisions du cabinet - Corporate & Commercial, Finance & Projects, Litigation et Real Estate. Ils devraient désormais jouer "un rôle important en tant que nouveaux leaders de l’entreprise", indique John Joyce. Cette promotion, en plus d’être la plus importante du cabinet cette année, respecte une distribution paritaire : 10 des 20 avocats promus sont des femmes.

Anaëlle Demolin