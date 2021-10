Addleshaw Goddard poursuit son développement à Paris

Arrivé sur le marché français il y a à peine neuf mois, Addleshaw Goddard continue de faire grandir son équipe parisienne menée par Rémy Blain. Après le droit de la concurrence et de la distribution en septembre, c’est maintenant le droit financier qui s’ajoute à la palette de compétences de l’enseigne britannique grâce à l’arrivée d’un groupe de quatre avocats. Dirigée par le nouvel associé Julien Bacus et notamment composée du counsel Charles Tissier, cette pratique finance répond à la nécessité de couvrir l’ensemble des besoins des clients français d'Addleshaw Goddard en matière de financement, mais aussi de ceux des autres bureaux de la structure.

Opérant dans le cadre d’opérations de financement et de marchés de capitaux, le nouveau département conseillera principalement une clientèle d'institutions financières françaises et étrangères, d’entreprises et de fonds d'investissement. Spécialiste en financements structurés, produits dérivés, émissions de dettes et regulatory, l’équipe intervient également lors d'opérations de restructuring de transactions financières complexes. Julien Bacus a par exemple pris part à plusieurs restructurations, dont celle de Rallye et des holdings de Casino, ou encore celle de Vivarte et de Camaïeu. Avocat depuis 1999 et diplômé d’un doctorat en droit de l’université Panthéon-Assas, il a exercé chez Allen & Overy, chez Ashurst en tant que counsel puis associé, et enfin chez Dentons où il était également associé depuis 2018.

Léna Fernandes