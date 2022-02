Addleshaw Goddard étoffe son équipe parisienne

Installé à Paris depuis tout juste un an, Addleshaw Goddard y construit une équipe d’avocats de plus en plus nombreuse et diversifiée avec l’ambition de devenir un vrai cabinet pluridisciplinaire. Après avoir accueilli Michaël Cousin pour créer le département concurrence et distribution, puis Julien Bacus qui a lancé la pratique finance, l’enseigne britannique se dote maintenant de compétences en droit des entreprises en difficulté avec l’arrivée de Georges-Louis Harang. Le nouvel associé vient également renforcer l’activité consacrée aux contentieux commerciaux qu’il coanimera aux côtés de Cécile Terret.

Georges-Louis Harang accompagne les entreprises en difficulté, leurs dirigeants et leurs actionnaires dans le cadre de procédures de prévention des difficultés, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Lors de procédures collectives, il agit aussi aux côtés des créanciers et des fournisseurs afin de protéger leurs droits. Faisant bénéficier l’équipe M&A de ses compétences judiciaires, l’avocat intervient également dans le contexte de reprises d'actifs d'entreprises en difficulté. L’activité de Georges-Louis Harang s’étend enfin aux contentieux commerciaux lors desquels il conseille et représente des entreprises du secteur industriel, des services ou encore du retail, tant en phase amiable que devant les juridictions civiles ou commerciales. Membre du barreau de Paris depuis 2006, il a commencé sa carrière au sein du cabinet Ares Avocats. En 2010, il intègre le cabinet Hoche Avocats où il avait été nommé associé en 2020. Titulaire d’un DESS en droit du commerce international de l’université Panthéon Sorbonne, l’avocat est fait partie du board de l’association Insol Europe et copréside sa commission eastern european countries. Il est aussi membre de l’International Association of Young Lawyers.

Léna Fernandes