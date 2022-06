Addleshaw Goddard crée un département private equity

Un an après son ouverture, l’antenne d’Addleshaw Goddard à Paris réunit des équipes en concurrence, finance, droit des entreprises en difficulté et IP/IT. Aujourd’hui, le guichet élargit son offre de services avec la mise en place d’un département en private equity. À la direction ? David Lambert, tout droit venu du cabinet Jeausserand Audouard où il était également associé. Pour ce dernier, "la forte présence d’Addleshaw Goddard au Royaume-Uni, ainsi qu’au Luxembourg et en Allemagne, permettra à [la] clientèle de fonds d’investissement [du cabinet] de bénéficier d’un accompagnement complet sur le territoire européen". De quoi renforcer les synergies des pratiques proposées par la structure implantée à Paris – qui compte désormais onze associés et une quarantaine d'avocats – aux acteurs de l’investissement en France et à l’international.

David Lambert intervient auprès de fonds d’investissement et de family offices pour leurs opérations small to mid cap dans divers secteurs de l’industrie, de la santé ou encore des services. Il accompagne également les dirigeants dans le cadre d’opérations de LBO et de levées de fonds. Avant de rejoindre Addleshaw Goddard, l’avocat a exercé dans plusieurs cabinets internationaux comme Allen & Overy, où il a commencé sa carrière, et Willkie Farr & Gallagher. Il est titulaire du master droit des contrats et des biens et du master droit international privé de l’université Panthéon-Sorbonne, ainsi que d’un diplôme en administration d'État de Sciences Po Paris.

Anaëlle Demolin