Adaltys renforce son équipe immobilier

Docteur en droit et spécialiste du droit immobilier, Hanan Chaoui vient renforcer le volet privé de l’activité de l’équipe immobilier d’Adaltys, en lui apportant son savoir-faire en baux commerciaux et en gestion des portefeuilles immobiliers. Le pôle immobilier et construction entend ainsi réunir à la fois les volets privé et public de l’immobilier. Intervenant en conseil comme en contentieux pour le compte de preneurs et de bailleurs, l’avocate a commencé sa carrière à la Segece (devenue Klépierre), société de gestion des baux commerciaux. Elle a ensuite intégré le cabinet Jehan Denis Barbier, consacré au contentieux des baux commerciaux, où elle est restée quatre années, avant de rejoindre Lefèvre Pelletier & Associés (devenu LPA CGR avocats) pendant plus de six ans, où elle appréhende la matière des baux commerciaux sous l’angle du conseil. Avant de rejoindre Adaltys, elle était associée au sein du cabinet Delcade depuis le 1er octobre 2017.

Créé en 1969, Adaltys axe son offre sur plusieurs matières de droit public. Au fil des années, le cabinet a consolidé ses savoir-faire et ses équipes grâce au déploiement d’un maillage territorial en croissance : d’abord à Lyon, puis à Paris, Bordeaux, Marseille, Rennes, ainsi qu’en Chine, à Pékin et à Shanghai. Après cinq décennies sous la bannière Adamas, le cabinet a décidé de se réinventer pour porter une nouvelle ambition sous le nom d’Adaltys.

Marine Calvo