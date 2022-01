Adaltys muscle ses équipes

Après avoir étoffé ses équipes en droit immobilier puis en droit pénal des affaires à Paris, Adaltys poursuit le développement de sa présence en région avec la nomination comme associée de Lucie Paitier. Depuis la création du bureau de Rennes de l’enseigne que l’avocate avait menée en 2019, celle-ci a su développer une clientèle locale et nationale d’acteurs privés et publics, dans les domaines du droit de l’environnement, du droit de l’énergie et du droit public des affaires.

Lucie Paitier conseille ainsi des gestionnaires de réseaux, des investisseurs, des collectivités et des entreprises publiques locales en droit de l’énergie, droit des contrats publics, droit de la domanialité publique ainsi qu’en droit de l’environnement. L’avocate intervient tout particulièrement dans les domaines des énergies renouvelables, du réseau de distribution d’électricité, des déchets et de la maîtrise d’ouvrages publics. Elle conseille par exemple ses clients à tous les stades de leur projets de production d’énergie à partie de sources renouvelables ou encore dans le cadre des problématiques liées aux sites et sols pollués. Aujourd’hui avocate au barreau de Rennes, Lucie Paitier a exercé pendant plus de quatre ans chez CGR Legal (devenu LPA-CGR) avant de rejoindre Adaltys en septembre 2016. Elle est titulaire d’un master 2 en droit de l’urbanisme et de la construction de l’université de Bordeaux ainsi que d’un LL.M. en droit international de l’environnement et du changement climatique de la Bond University en Australie.

Parallèlement, Adaltys promeut quatre nouvelles counsels : Séverine Buffet en droit de l’urbanisme, Chloé Fischer en droit immobilier, Anne-Claire Louis en droit de l’expropriation/préemption ainsi que Julie Roche en droit des contrats publics. Ces nominations 100% féminines soulignent la reconnaissance de l’implication et de l’engagement de ces avocates dans le développement du cabinet.

Léna Fernandes