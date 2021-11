Adaes Avocats et Lighten créent une offre pour les acteurs publics et parapublics

La nouvelle pratique née de la collaboration entre Adaes Avocats et Lighten a vocation à mieux accompagner les acteurs publics dans les enjeux numériques auxquels ils doivent répondre : stratégie de numérisation de l’État et des collectivités territoriales, gestion des cyberattaques visant des personnes publiques et des organismes chargés de la gestion d’un service public, ou encore renforcement de la vigilance des administrés et des autorités de contrôle vis-à-vis de la protection des données personnelles…

Afin d’offrir à ces acteurs toutes les compétences juridiques indispensables dans ce domaine, Adaes Avocats et Lighten combinent leurs connaissances aiguës des enjeux et de l’écosystème propres au secteur public à une pratique approfondie des réglementations applicables au monde numérique. L’offre de services proposée couvre ainsi l’ensemble des sujets numériques liés à l’activité des acteurs concernés : conformité RGPD, communication numérique, mise en œuvre de projets informatiques et relations avec les prestataires, gestion de la propriété intellectuelle... Elle inclut notamment l’externalisation de la fonction de délégué à la protection des données (DPO), imposée par le RGPD. Les deux structures se positionnent comme conseils mais également comme accompagnateurs de la stratégie numérique de leurs clients sur le long terme.

Par son positionnement, le cabinet Adaes Avocats intervient sur l’ensemble des problématiques juridiques des personnes publiques, parapubliques et des personnes privées chargées d’une activité de service public ou d’intérêt général. Consacré au droit des créations, du numérique et des nouvelles technologies, Lighten accompagne quant à lui des clients de toutes dimensions et de tous secteurs dans la mise en œuvre de leurs projets informatiques et numériques.



Marine Calvo