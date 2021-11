Actions collectives : lancement de la plateforme MyLeo

MyLeo a vocation à faciliter l’accès à la justice pour le plus grand nombre. L’intérêt de cette nouvelle plateforme numérique est double : pour les avocats, l’outil propose des services permettant de gérer un très grand nombre de clients avec une équipe réduite, lequel peut déléguer à MyLeo la gestion matérielle du dossier. Myleo ne réalise aucun acte de procédure, les actions étant menées par les avocats sous leur propre responsabilité et n’offre aucun service de conseil juridique ou de représentation judiciaire. La plateforme vise par ailleurs à mettre à disposition des informations sourcées et vérifiées par des avocats et à mener à bien l’action collective. De leur côté, les plaignants disposent d’un « espace-membre » privatif et sécurisé leur permettant de télécharger les pièces à destination des avocats et de dialoguer avec les avocats et les juristes sur l’action collective qui les concerne.

Les équipes de MyLeo interviennent en amont de la mise en relation entre avocats et plaignants en identifiant les actions collectives à lancer, leur faisabilité et leur conformité avec la charte éthique fixée par la plateforme. Les avocats susceptibles d’apporter leur compétence pour cette action sont ensuite sélectionnés. La plateforme accompagne enfin les avocats et les plaignants pour fluidifier les échanges d’informations, coordonner les opérations à mener et faciliter l’accès à la justice.

Inscrit au barreau de Paris, Christophe Lèguevaques est le CEO de MyLeo. Au fil des années, il s’est spécialisé dans le lancement de plusieurs actions collectives en France et s’est notamment fait connaître pour avoir défendu les victimes des affaires AZF, Levothyrox, Linky, Chlordécone ou encore du Dieselgate. Convaincu que le numérique peut servir à rendre la justice plus accessible, il lance MySmartCab en 2016, une première plateforme d’accompagnement d’actions collectives conjointes, qui fait aujourd’hui peau neuve en optimisant ses services et en devenant MyLeo.



Marine Calvo