Acheel, nouvelle étoile dans la constellation des assurtech françaises, lève 29 millions d’euros

Acheel, dernière-née des assurtech, confirme sa position d’étoile montante avec cette levée de fonds de 29 millions d’euros auprès de Xavier Niel, Serena Capital ainsi que Portag3 Ventures. À la tête de la start-up, ses deux fondateurs, Francky Defossé et Ralph Ruimy, sont fiers d’avoir créé la première entreprise d’assurance agréée par l’ACPR, preuve de reconnaissance et de fiabilité.

Un héritage familial en perpétuelle évolution

L’entreprise tricolore qui intervient dans les domaines de la santé, des animaux et des habitations s’est forgé une identité forte et historique, malgré son jeune âge. L’un de ses fondateurs, Ralph Ruimy, déclare avoir évolué dans "le milieu de l'assurance pendant plus de 20 ans, c'est pourquoi ce challenge [lui] tient particulièrement à cœur" et partage avec Francky Defossé cette volonté de "digitaliser le monde de l'assurance."

Un service accessible à tous

En plus du gain de temps, le traitement numérique permet aux utilisateurs de mieux comprendre ce secteur souvent qualifié de frustrant et complexe. L’entreprise met en avant ses qualités dont la transparence et la flexibilité. La plateforme compte bien étendre son champ d’action d’ici la fin 2021 afin de proposer une nouvelle gamme de produits comme les assurances véhicules et emprunteurs. De plus, elle poursuit son développement technologique en améliorant ses outils d’analyse et d’évaluation des sinistres.

Acheel, tout comme ses investisseurs, voit grand et sur le long terme avec ce projet qui bouleverse le marché. Xavier Niel, fondateur d'Iliad, en atteste : “Le monde de l'assurance se modernise. Acheel a l'ambition de devenir un nouveau leader sur ce marché avec des offres plus justes et transparentes. On est heureux de les accompagner dans cette aventure ! ” La jeune équipe parisienne d’Acheel s’apprête à tripler ses effectifs d’ici la fin de cette année pour accompagner sa croissance.

Emeric Camuset