Accuracy : "Nous souhaitons apporter le plus possible de technologies dans nos missions"

Décideurs. Accuracy fêtera ses 20 ans dans moins de deux ans, quelle est votre plus grande fierté quand vous regardez le chemin parcouru ?

Frédéric Duponchel. Lorsqu’on a quitté Arthur Andersen en 2004 pour se lancer à sept dans cette aventure entrepreneuriale, c’était un défi gigantesque. Nous avons pensé notre expertise, formalisé nos stratégies jour et nuit, sept jours sur sept. À l’époque, tout le monde disait que l’on était fou de partir d’une page blanche. Pourtant, très vite, de grands clients prestigieux nous ont fait confiance et, dès les premières années, nous avons accompagné Carlyle, Alstom, Thales, Kering ou encore Suez. Pouvoir aligner de tels noms si rapidement a été une grande fierté.

Rodolphe Pacciarella. Si nous avons pu aussi bien traverser ces années, c’est aussi grâce à notre capital humain et à l’environnement de travail qui est le cœur d’Accuracy, avec beaucoup de moments de convivialité, des formations et une culture de l’innovation que l’on partage avec tout le réseau international.

À l’inverse, quelle a été la plus grande difficulté que vous ayez rencontrée au cours de ces années ?

F. D. Le défi permanent, d’autant plus dans une période de sortie de crise comme celle que nous vivons, est de garder un rythme sain pour nos équipes. Prendre soin de tous les collaborateurs dans une période d’activité intense comme aujourd’hui est indispensable à la qualité du travail que nous fournissons à nos clients et à la qualité de vie au travail au sein du cabinet. Pour cela, nous devons nous adapter aux nouveaux modes de travail tout en gardant un esprit familial et en garantissant un niveau de challenge intellectuel, caractéristique de l’esprit Accuracy.

À ce titre que considérez-vous comme caractéristique de l’esprit Accuracy ?

R. P. Grâce à une présence dans 13 pays et 36 langues différentes, nous restons une structure unique qui offre localement la même qualité de service à nos clients, avec une capacité d’intervention immédiate tout en permettant de vraies perspectives de carrière à l’étranger pour nos collaborateurs.

"Il va falloir réapprendre à travailler avec l’inflation"

Nicolas Barsalou. Par exemple, récemment j’ai terminé une mission en France avec une équipe à Singapour et à Hongkong. C’est l’organisation très souple et totalement intégrée d’Accuracy qui nous donne cette capacité et permet cette grande cohérence, caractéristique de notre esprit d’équipe et de la qualité de nos services.

F. D. Cette cohérence est rendue possible par le décloisonnement des systèmes pour évaluer et récompenser les associés, nous n’avons pas de plan de rétribution individuel mais global : le résultat de la société est partagé par tous les associés sur la base de critères qualitatifs d’efforts et de capacité à collaborer, ce qui permet de construire le système collectif qui nous caractérise.

Alors que la tech s’impose de plus en plus dans les activités de conseil, en quoi se démarque l’approche d’Accuracy ?

F. D. Nous souhaitons apporter le plus possible de technologies dans nos missions. À ce titre, nous avons recruté une équipe dédiée, dont Jean Barrère, expert en data et en intelligence artificielle, et nous avons, depuis plusieurs années maintenant, un Lab avec des collaborateurs issus du monde du digital capables de coder et de proposer de nouveaux services à nos clients. À l’international, nos bureaux de Londres, Montréal et Dubaï intègrent aussi de plus en plus de sujets tech.

N. B. Nous ne sommes pas un groupe de tech et encore moins de services informatiques, nous tenons à rester attachés à nos missions de conseil : la tech est là avant tout pour améliorer la qualité et la pertinence des prestations que nous offrons à nos clients. Elle doit rester de l’aide à la prise de décision. Hausse des taux, inflation, rupture des chaînes d’approvisionnement …

Comment se profilent les prochains moins pour vos équipes ?

R. P. L’enjeu pour les dirigeants aujourd’hui, c’est de faire l’état des lieux de la situation et nous devons les accompagner au mieux dans un environnement fluctuant et incertain. Il y a beaucoup d’excédents de trésorerie grâce aux aides d’État, en parallèle le chiffre d’affaires a baissé puis augmenté brutalement à la suite de la reprise en 2021 et, aujourd’hui, il faut poser les bons diagnostics pour anticiper le futur.

F. D. L’environnement inflationniste est inédit, personne n’en a l’expérience dans ces proportions et il va falloir réapprendre à travailler avec l’inflation. De même pour les ruptures de chaînes d’approvisionnement, ce sont des phénomènes globaux jamais vus auparavant. Mais peu importe la direction du vent pourvu qu’il souffle. Nous saurons nous adapter, notre modèle fonctionne par tous les temps.

Propos recueillis par Céline Toni