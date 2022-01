A. Raimon (Alienor Capital) : "Les grandes thématiques de croissance sont les chevaux gagnants pour les prochains trimestres"

DECIDEURS. Quels sont les thèmes d’investissement que vous privilégiez ?

Arnaud Raimon. Nous avons un scénario de marché, et en fonction de ce scénario, nous orientons les mandats dans un sens ou dans un autre. Aujourd’hui, notre scénario est le suivant : nous pensons que les marchés actions restent, malgré une dévalorisation assez élevée, en tendance haussière, et que les valorisations continueront à s’inflater dans les trimestres qui viennent, portées par les valeurs de croissance. La normalisation grâce au vaccin avait ouvert une fenêtre de rattrapage des valeurs décotées (pétrole, banque, assurance entre autres) jusqu’en mai dernier… Dans l’ensemble, tous ces secteurs très exposés ont considérablement souffert de la crise de la Covid-19 mais ont beaucoup rebondit avec la sortie des vaccins. Aujourd’hui, il nous semble que ces segments ont fait une bonne partie de leur chemin à la hausse, et que nous sommes en train de revenir tout doucement à la situation d’avant la crise du coronavirus, à savoir, une situation de croissance mondiale molle, bénéfique aux secteurs ayant une croissance structurelle et significative, de plus en plus recherchés et donc payés de plus en plus cher en Bourse en termes de multiple boursier.

Quels enseignements tirez-vous de la crise économique ?

Les crises se produisent de façon récurrente, et nous ne pouvons pas ne pas investir à cause d’une crise qui pourrait éventuellement venir. Cependant, dès lors qu’elle se précise et qu’elle semble inévitable, il est de bonne gestion d’en tenir compte et donc de réagir et de désensibiliser les portefeuilles. À l’heure actuelle nous sommes dans une vision du marché d’avant crise, un contexte mondial comme nous connaissions il y a deux ou trois ans et qui favorise les valeurs de croissance, tant que nous n’atteignons pas des multiples affolants.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre stratégie en "top-down" ?

Nous décomposons notre analyse en quatre repères importants à suivre afin de se faire une idée précise de la direction à moyen-long terme des marchés : la croissance, la valorisation, le sentiment de marché et les grands événements. L’idée est que si l’un de ces quatre piliers tourne au rouge, nous considérons que c’est une bonne raison d’alléger nos positions actions, voire de les revendre. Nous voyons ainsi quatre éléments déclencheurs de chutes de marchés boursiers : un fort ralentissement économique, une survalorisation forte des actions, un surinvestissement en actions et donc une prise de risque excessive, et enfin un événement majeur susceptible de générer une bouffée d’angoisse. La survenance d’un des éléments nous amène généralement à vouloir dé-risquer les portefeuilles. L’année dernière, nous avons eu une récession due à la Covid-19 et au confinement. Deux des quatre piliers étaient donc touchés : événement et croissance.

Quelles sont vos perspectives pour les marchés boursiers ?

Les grandes thématiques de croissance sont les chevaux gagnants pour les prochains trimestres. Seulement, si cette tendance devait se révéler trop fortement haussière - ce qui n’est pas exclu - il pourrait y avoir un phénomène de survalorisation et ainsi de bulles qui pourraient apparaître avec des conséquences négatives pour ces valeurs, voire un phénomène de rotation sectorielle qui inciterait les investisseurs à vendre leurs valeurs de croissance et à acheter à nouveau des valeurs décotées. Il n’y a en tout cas pas de raison qu’il y ait une baisse des marchés à court terme. Actuellement, la croissance économique potentielle de long terme reste relativement modeste en Europe et aux États Unis, ce qui s’explique par le fait que nous sommes sur la fin de la phase de rattrapage et que nous sommes de retour à un contexte normal.

Propos recueillis par Marine Fleury