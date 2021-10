A. Paquer (Bearing Point) : "Je souhaite briser le plafond de verre"

Décideurs. Comment se porte BearingPoint ?

Axelle Paquer. Nous avons plutôt bien vécu l’année 2020 et avons réussi à absorber les conséquences de la crise. La France et l’Italie ont été les territoires les plus touchés ; l’Allemagne, moins, car son économie est très résiliente. La crise sanitaire a prouvé que beaucoup de choses étaient réalisables grâce au digital. En ce sens, nous avons totalement repensé notre manière de travailler. L’année 2021 s’annonce très bonne pour la France et l’ensemble du groupe, porté par la reprise économique.

"Je souhaite que le groupe compte 40% d’effectifs féminins tout grade confondu, d’ici 2025"

Quelles actions mettez-vous en place afin de favoriser le bien-être de ses collaborateurs ?

Cela a toujours été l’une de nos priorités mais la crise sanitaire nous a permis d’accélérer un certain nombre de dispositifs. Par exemple, vivre en province a toujours été une possibilité, désormais, il s’agit d’une véritable offre. Nous nous proposons même d’aider nos salariés à trouver un logement, en nous portant garant du loyer. Par ailleurs, nous avons étendu le congé parental au second parent – bien souvent le père – ainsi qu’aux couples homosexuels. Nous avons également mis en place un dispositif d’assistance médicale disponible 24/24h et avons amplifié notre dispositif de mentoring et de coaching pour l’ensemble des salariés.

Quelles sont vos ambitions, en tant que femme dirigeante ?

Je souhaite briser le plafond de verre. Si modestement, à mon petit niveau, je peux faire bouger les lignes, je serais ravie. Pour les femmes, une carrière se divise en trois grands temps forts. D’abord, elles sortent de l’école et ont envie de progresser, de gravir les échelons. Puis, cela devient plus difficile lorsqu’il est question de concilier vie familiale et désir d’ascension professionnelle. Enfin, le troisième et dernier temps fort est la transformation de cette carrière en un vrai parcours. À chaque étape, un accompagnement sur mesure doit être mis en place. Chez BearingPoint, nous sommes 30% de femmes au comité exécutif monde : je souhaite que le groupe compte 40% d’effectifs féminins tout grade confondu, d’ici 2025. Je crois sincèrement en la mixité au sein des équipes. Il est important qu’il y ait des modèles masculins et des modèles féminins.

Propos recueillis par Roxane Croisier