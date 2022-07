À la découverte des vignobles tourangeaux

Vignoble Alain Robert, le novateur

Véritable domaine familial, le vignoble Alain Robert tire son nom du propriétaire qui a lui-même cédé les rênes de l’entreprise à ses enfants en 2014. Sous l’appellation Vouvray, 37 hectares de vignes composent l’exploitation aujourd’hui cultivée en lutte raisonnée. Grâce au label HVE (haute valeur environnementale) obtenu en 2021, Christiane et Cyril, les héritiers, ont souhaité officialiser leurs pratiques historiques en faveur d’une gestion plus responsable. Leur cave troglodyte en fait sa particularité car, creusée sur plusieurs décennies par Alain Robert lui-même, elle réunit les conditions de conservation parfaites des vins et pétillants produits sur la propriété. En constante réflexion autour de l’amélioration de leurs pratiques, le domaine tire son épingle du jeu avec deux produits : le vin pétillant extra brut, contenant 1 gramme de sucre pour 1 litre, et le vin sec "Ammonite", 100 % chenin blanc, élevé dans des fûts de chêne pendant douze mois.

Pour en découvrir plus, rendez-vous sur https://www.rdvdanslesvignes.com/

Domaine Wilfrid Rousse, le naturel

En 1987, alors qu’il n’a que 23 ans et 500 francs en poche, Wilfrid Rousse troque son magnétoscope contre une parcelle de terre. Cette transaction opportune annonce le début de l’aventure du domaine, qui aujourd’hui compte plus de 20 hectares et produit près de 90 000 bouteilles par an – vins rouges et blancs, sous l’appellation Chinon. Dans la pratique, ces vignerons recherchent avant tout à rester au plus proche de ce que la terre a à offrir et mise sur l’équilibre naturel des sols, à commencer par l’obtention du label bio en 2004. Au-delà des vins uniques produits dans le respect du raisin et sous le courant "non-interventionniste", le domaine bénéficie d’une cave de 10 mètres de hauteur en sous-sol où sont entreposés certains des fûts de la propriété. Un endroit d’exception situé sur la rive droite de la Vienne, à visiter en se rendant directement sur les lieux !

Pour en découvrir plus, rendez-vous sur www.chinonrousse.fr/

Laura David Vigneronne, la passionnée

Laura David, passionnée par la découverte et petite-fille de vigneron, décide à son tour de mettre le pied à l’étrier en 2017 lorsque qu’elle s’installe à Montlouis-sur-Loire. Avec une propriété de 7 hectares, la propriétaire travaille au plus proche de l’environnement pour préserver les arômes naturels du terroir si singulier et typique de la région. Chenin, côt, cabernet ou encore pinot noir, les raisins sont tous triés à la main, coutume traditionnelle que la propriétaire a souhaité garder dans ses pratiques. Côté dégustation, coup de cœur pour le "Méthode traditionnelle". Porté sur la maturité des raisins, cet extra brut s’accorde parfaitement sur un cocktail dinatoire ou comme digestif.

Pour en découvrir plus, rendez-vous sur www.laura-david.com

Domaine Mérieau, l’historique

Riche en histoire comme en diversité, l’entreprise familiale commence après la Seconde Guerre mondiale lorsqu’une femme se retrouvant veuve décide de se lancer dans la production de vin. Héritage familial, le domaine passera de main en main jusqu’à Jean-François Mérieau, qui prend la succession en 2000. Depuis, il redécouvre les terroirs du Loire-et-Cher étendus sur 35 hectares de jeunes et vieilles vignes, qui pour certaines sont centenaires. Côté pratique, le domaine est l’un des rares à vinifier l’un de ses cépages, le côt, en solitaire. Habituellement assemblé, le "Cent visages" est un pari gagnant car il révèle toutes ses saveurs de fruits rouges et noirs, idéal pour les planches mixtes en apéritif. Pour en découvrir plus sur les accords mets et vins, la propriété ouvre son restaurant éphémère tout l’été au domaine.

Rendez-vous sur www.merieau.com pour déguster !

Marine Fleury