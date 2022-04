A. Handem (Speedinvest) : "Le plus grand risque est l’inconnu"

Décideurs. Pouvez-vous revenir sur l’impact de la montée de la blockchain sur le secteur des fonds d’investissement ?

Audrey Handem. Sur les trois dernières années, le Web3 est venu bouleverser de nombreux secteurs économiques. Après les réussites des deux premières vagues, cette nouvelle version vient bousculer tous les secteurs connus jusqu’alors. De plus, la transformation de Facebook pour Meta fin 2021 est venue éveiller la curiosité chez de nombreux investisseurs. Cette particularité et son ancrage au sein de nombreuses technologies (blockchain, NFT…) ont permis une décentralisation complète de l’avènement de la propriété numérique, notamment pour les NFT. Le Web3 vient ouvrir de nombreuses portes à de nouveaux business modells et crée de nouvelles façons de gérer les organisations.

Quelles sont les opportunités ? Les risques ?

Le plus grand risque est l’inconnu, surtout du fait que nous n’en sommes qu’aux prémices. Le déficit de compétences, comme dans beaucoup de nouvelles technologies innovantes est aussi quelque chose auquel il va falloir pallier.

“Le Web3 résulte d’opportunités très intéressantes”

Ensuite, les malwares et virus seront une problématique que nous devrons anticiper dans le futur face à l’informatique quantique. Cependant, le Web3 résulte d’opportunités très intéressantes, notamment grâce à la blockchain qui offre un potentiel révolutionnaire dans toutes les industries. De notre côté, c’est d’autant plus excitant de pouvoir investir sur des start-up en Web2 pouvant également bénéficier de cette nouvelle technologie. Par exemple, les domaines à fort potentiel que sont la santé avec la gestion des données, la marketplace de communauté peer-to-peer, ou encore d’être plus de transparent et fluide dans les systèmes d’identification ou le partage d’information.

Quels projets soutenez-vous ?

Nous avons une dizaine de start-up investies sur le Web3, notamment Bitpanda qui est un broker de cryptomonnaies. Nous travaillons également avec Starton dont la spécificité est l’accès au Web3 pour les start-up Web2 à travers leur API.

Quête de sens et blockchain peuvent-ils être complémentaires ?

Bien entendu. D’ailleurs, dans ce cadre-là, nous avons quelques start-up qui s’attellent à contrer les soucis environnementaux des entreprises, notamment sur la transparence des sociétés et leur impact climatique. C’est un critère que nous regardons de très près. Dès les premiers entretiens, nous essayons de comprendre où les entreprises en sont dans leurs démarches et comment elles peuvent s’améliorer sur ces sujets.

Propos recueillis par Marine Fleury