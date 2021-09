A. Drain (HSBC Private Banking) : “La nouvelle génération d’entrepreneurs donne du sens à ses projets”

Décideurs. Quête de sens et transparence sont deux attentes clés pour les Millennials. Comment y répondez-vous ?

Aurélien Drain. Les Millennials ont des attentes multiples qui ne se focalisent pas seulement sur les enjeux financiers, ils s’attachent également très tôt à comprendre et à donner du sens à leurs investissements. HSBC partage ces convictions. Le groupe s’est engagé par exemple à financer plus de 750 milliards d’euros de projets en faveur de la transition énergétique. Nous faisons partie des plus grands émetteurs d’obligations "vertes" et sommes régulièrement récompensés dans ce domaine. Ces engagements se reflètent dans notre de gestion privée avec le lancement d’une gamme de mandat de gestion 100 % ESG et nous proposons à nos clients des produits structurés avec des sous-jacents "green" ou des critères ESG. Nos tarifications sont également transparentes.

Nous nous engageons également auprès de la nouvelle génération d’entrepreneurs en mettant à disposition nos experts pour faciliter l’accompagnement des entreprises de croissance ou pour conseiller sur la reprise d’entreprises familiales. Nous avons pu également développer différents partenariats en faveur de l’entreprenariat féminin et des Millennials à Paris, à Londres, aux États Unis et en Asie.

Quelle stratégie numérique avez-vous mise en place pour atteindre et capter les Millennials ?

À travers nos programmes de conférences en ligne nous mettons en relation de jeunes entrepreneurs avec des leaders d’industries ou des personnalités marquantes du monde de la philanthropie. Nous nous efforçons de favoriser la transmission entre les générations. HSBC a lancé également des "podcasts Innovation" où nous intervenons aux côtés d’experts dans différents secteurs tels que les fintechs, l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies.

Nos newsletters sur les marchés financiers sont digitales et nous diffusons de nombreux contenus sur la chaîne Youtube internationale du groupe HSBC dans le domaine de l’entrepreneuriat, du changement climatique ou de la diversité. Nous renforçons également notre présence sur les réseaux sociaux et bénéficions d’un groupe international privé dédié à nos clients "Next Generation".

Quelles sont les spécificités de l’accompagnement de startuppers et serial entrepreneurs ?

La nouvelle génération accorde une place importante au travail en communauté. Très tôt, nous avons mis en place une équipe transversale consacrée aux entrepreneurs regroupant la banque privée, la banque des entreprises et la banque d’investissement. Cette approche globale nous permet de répondre rapidement et efficacement aux attentes de jeunes entrepreneurs à la tête d’entreprises fortement valorisées.

Nous sommes en mesure d’accompagner nos clients de la phase de croissance jusqu’à la cession ou l’IPO, grâce à notre banque des entreprises et notre banque d’investissement en France et à l’international. Nous n’hésitons pas à mettre à disposition notre réseau HSBC notamment en Asie, au Royaume-Uni, aux États Unis, et au Moyen Orient notamment pour saisir des opportunités d’investissement. Nos clients entrepreneurs peuvent aussi compter sur l’expertise de nos ingénieurs patrimoniaux pour les accompagner dans leurs réflexions de pré ou post-cession ou dans leurs projets de mobilité internationale.

Alors que la concurrence sur le marché de la gestion de patrimoine et des MFO fait rage, quels sont les avantages à recourir aux services d’une banque privée ?

Nous travaillons très régulièrement avec des single et multi-family offices. Nos offres sont complémentaires. Nous mettons à disposition des professionnels du secteur les solutions HSBC Private Banking. Nous proposons par exemple une gamme très complète de mandats de gestion avec des portefeuilles 100% Chine, des mandats de gestion 100% ESG ou encore une offre de private equity exclusive surtout en Asie.

Nous sommes également régulièrement sollicités par les MFOs pour nos capacités de crédit offertes grâce la solidité du bilan HSBC et l’expérience de nos équipes spécialisées dans les crédits patrimoniaux. Selon les montants, nous pouvons également mettre à disposition nos innovations technologiques en matière de gestion conseillée comme l’accès à la plateforme Aladdin Wealth qui permet de modéliser et "back tester" des portefeuilles, y compris hors de nos livres.