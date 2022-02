5 raisons de s’inscrire aux Masterclass pour dirigeants à Paris

1. Un programme court et intensif

Tout droit exporté du Canada, l’un des atouts majeurs de ce programme est le court temps de disponibilité requis et une adaptation plus facile au planning des dirigeants. Adaptation, souplesse et efficacité sont les maîtres mots de cette Masterclass de trois jours entièrement dédiés aux présidents et directeurs généraux d’entreprise. "Cela représente un engagement équilibré et réaliste pour l’horaire chargé des dirigeants ; autrement dit, un effort soutenu sur une courte période", explique Éric Paquette, président et cofondateur de l’Institut de leadership.

https://vimeo.com/651159676

2. Inspiration auprès de personnalités de renom

Au cours de ce parcours propice aux échanges, quelques grands témoins partageront leurs expériences du métier et livreront les clés de leur réussite à travers leur savoir-faire et la maîtrise de leurs pratiques. Pour vous donner un exemple, l’Institut de leadership a eu l’opportunité de recevoir Maurice Lévy (Publicis), Nicolas de Tavernost (Groupe M6), Virginie Guyot (ex leader Patrouille de France), Florent Menegaux (Michelin), Marie-Christine Saragosse (France Médias Monde), Bernard Cazaneuve et Jean-Marc Dumontet. Issus d’horizons divers, ces experts représentent des sources d’inspiration inégalables dans l’élaboration des stratégies de fonctionnement et du développement d’organisations. Pendant trois jours consécutifs, les invités surprises livreront les leviers clés du développement de leur business en se plaçant au plus près des attentes des participants.

3. Le réseautage entre dirigeants

Les opportunités d’échanges sont nombreuses et entièrement favorisées. En effet, cet espace ouvert invite aux dialogues entre dirigeants. C’est aussi la possibilité de confronter ses pratiques de dirigeant et de s’enrichir auprès d’une hétérogénéité de profils aux objectifs communs. Chaque partage de connaissances et de stratégies permet aux participants de modifier quelque chose chez eux, comme leur façon de voir ou d’agir, leur savoir-être et les actions entreprises. Dans cet apprentissage participatif et collaboratif, priment effectivement qualité des échanges, énergie, soutien et expériences des autres, autant d’atouts précieux pour pérenniser les bienfaits de la Masterclass sur le long terme.

4. L'humain au premier plan

La Masterclass pour dirigeants se déroule en présentiel afin de conserver la place de l’humain, trop souvent remise en cause par le numérique et le contexte du Covid. Les intervenants transmettent leur savoir-faire de façon pédagogique tout en mettant l’accent sur la dimension humaine. De plus, dans ce contexte bienveillant de partage de savoirs, tous les participants sont valorisés puisque la Masterclass s’adresse seulement à 25-30 personnes. L’objectif est que chacun se sente stimulé et ait l’opportunité de s’exprimer, d’échanger et de collaborer avec ses pairs. Ce cadre exclusif fait sur mesure, à dimension humaine, renforce la cohésion sociale et l’entraide, créant un sentiment de groupe et d’appartenance.

Enfin, mettre l’accent sur l’humain, c’est aussi insuffler cette dynamique au sein des compétences des dirigeants mais aussi apprendre à challenger autrement en y ajoutant davantage de conscience et d’authenticité. Inspirer confiance à ses collaborateurs permet de transmettre une énergie positive en chacun d’eux et les valoriser pour tirer les bénéfices d’une équipe soudée, productive et efficace sur le long terme.

"Nos intervenants sont devenus de grands leaders avec des forces et un parcours qui leur sont propres, affirme M. Paquette. Notre formation guide chaque candidat afin qu’il découvre ses propres forces et s’épanouisse pleinement en fonction de son style de gestion distinctif."

5. Une approche pratico-pratique

Stratégie, coaching d’équipe, intelligence motivationnelle, courage managérial et mobilisation des équipes sont les thématiques phares qui seront abordées par les intervenants lors de la Masterclass. À travers des études de cas, l’exposition des tendances et des meilleures pratiques, le programme vise à développer en chaque leader, la capacité à mobiliser ses collaborateurs et à leur donner une vision avec des objectifs, des opportunités et une capacité d’influence. Il s’agit de l’occasion parfaite pour se challenger de manière positive et enrichir ses compétences de dirigeant en s’inspirant des meilleures pratiques d’affaires.

Les échanges et les exercices s’appuient sur des enjeux actuels et l’obtention de résultats tangibles ; le savoir nouvellement acquis est immédiatement transférable en milieu de travail. "La Masterclass permet aux participants de s’approprier des concepts qu’ils peuvent mettre en pratique dès le lendemain", affirme M. Paquette.

Si vous êtes un dirigeant à la recherche d’un programme efficace, à la fois expérientielle et pratico-pratique, pour relever les défis qui vous entourent, cette Masterclass est très certainement faite pour vous. Elle se déroulera en exclusivité les 15, 16 et 17 juin 2022 à Paris.

