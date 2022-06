2050, une approche holistique de l'impact

Le fonds 2050 n’est pas un fonds à impact de plus. Son approche innovante de l’investissement lui confère une place à part sur le marché. "L’angle de 2050 est de partir du point où l’on veut arriver : un futur fertile. L’argent, c’est de la puissance. Lorsqu’on investit, on ne prédit pas le futur, on le façonne", annonce Marie Ekeland, présidente fondatrice du fonds créé avec Olivier Mathiot, actuel directeur général.

En 2020, les deux experts du capital-risque ont pris l’initiative de monter un fonds à impact, depuis, certifié conforme à l’article 9 du SFDR. Leur stratégie ? Disrupter la vision classique de l’investissement et répondre aux grands problèmes du monde. "Nous avons identifié cinq enjeux clés : fournir une alimentation saine à tous, agir pour la santé mentale et physique, généraliser des modèles éducatifs et culturels inclusifs, produire de manière durable et remettre la confiance au coeur de l’économie" L’équipe compte déjà 100 M€ sous gestion, opère des levées tous les trimestres, et prévoit d’atteindre un portefeuille d’1 Md€ d’ici 5 à 6 ans.

2050.commons collecte 10% de droits d’entrée auprès de ses investisseurs afin de financer des outils, de la recherche, des plaidoyers pour agir sur tout l’écosystème.

Le fonds 2050 se distingue aussi par un cadre juridique inédit, inspiré des modèles d’entreprises à mission scandinaves. À sa tête, un fonds de pérennité, structure hybride inspirée des fondations, détient 2050.do, société de gestion de 2050.ventures, son coeur d’activité et préside également une association, 2050.commons qui collecte 10% de droits d’entrée auprès de ses investisseurs afin de financer des outils, de la recherche, des plaidoyers pour agir sur tout l’écosystème. 2050 a notamment participé aux levées de fonds de Sweep et ClimateView, spécialistes du monitoring des émissions carbone et de Wetradelocal pour relocaliser et diversifier la production agricole via l’horticulture. En parallèle, 2050.commons, finance Solagro, institut de recherche en agroécologie. Une approche à 360°, appréciée par les entrepreneurs."Ils n’ont pas l’habitude de voir ça et c’est ce dont nous sommes les plus fiers", confie Marie Ekeland.

SEGMENT capital-innovation

OBJECTIF 1 Md€ - TICKETS de 1 à 15 M€

TICKETS fonds à impact

SPÉCIALITÉ tech/généraliste

INVESTISSEMENTS NOTABLES Sweep, Wetradelocal.io, ClimateView, Fifteen

Céline Toni