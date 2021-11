Legaltechreview 2021 : l'inventaire complet des outils numériques destinés aux professions du droit

Quelles sont les solutions numériques disponibles sur le marché pour les juristes ? Que proposent-elles ? Comment se distinguent-elles ? Segment par segment, Décideurs Juridiques a réalisé un recensement des outils constituant aujourd'hui la richesse de la legaltech française en cette fin d'année 2021.

T1 Nom Détail de la solution Atouts Commentaires

123négo 123négo Assistant juridique personnel mettant en relation particuliers, entreprises et huissiers de justice. Ce service en ligne offre aux clients une liste d’avocats qui correspondent à leurs besoins, pour ensuite choisir eux-mêmes l’avocat qui leur correspond le plus.

alexia.fr alexia.fr Annuaire d'avocats au service des particuliers et des entreprises. La mise en relation avec les avocats ainsi que la possibilité de poser des questions sur le forum sont gratuites. Les utilisateurs règlent directement leurs honoraires aux avocats choisis.

Avoloi Avoloi Avoloi permet au justiciable de trouver gratuitement, selon sa problématique (travail, immobilier, divorce…), un avocat spécialisé, géographiquement proche et disponible. Le service permet aussi au particulier de bénéficier d'un diagnostic juridique gratuit de 20 minutes, pour une première approche de sa situation. Avoloi propose, moyennant un abonnement mensuel de 100 euros, un logiciel intégré (type ERP et CRM), comprenant un outil de suivi de la relation client, de gestion, de facturation et de transfert de documents.

Avostart Avostart Assistance juridique numérique sans engagement. Application mobile de mise en relation entre avocats afin de répondre aux demandes de postulation, de vacation et de représentation auprès de l’ensemble des tribunaux de France. Prise en charge immédiate. Disponible 24h/24 et 7j/7. Renseignements et conseils en illimité grâce à la technologie Avostart. Annulable à tout moment, sans préavis de résiliation.

Call a lawyer Call a lawyer Call a Lawyer a pour objectif de rendre un accès au droit et à la défense plus simple, plus transparent, et moins cher, que ce soit pour les particuliers que les professionnels. Cela prend la forme d'un appel téléphonique de 20 minutes, pour 36 euros, sans frais pour l’avocat, et sans perception d’honoraires. Possibilité pour les avocats de développer de nouveaux clients.

Constatys Constatys Mise en relation avec des huissiers de justice en vue de réaliser une demande de constats. Demande gratuite, devis adapté aux besoins et sans engagement.

Domaine legal Domaine legal Consulter un avocat en ligne, démarrer une procédure judiciaire et créer un document juridique. Des solutions juridiques par thématique, sans engagement.

EasyCase EasyCase Plus en activité.

Feedback Lawyers Feedback Lawyers Application de partage d’avis clients ayant consulté des avocats. Optimise et développe l’e-réputation des avocats, améliore la nature de leurs relations avec leurs clients, numérise leur communication dans le respect des règles de déontologie de la profession. Objectif : aider les justiciables à choisir l’avocat correspondant à leurs besoins et partager leur expérience.

Hub Avocats Hub Avocats Réseau social exclusivement réservé aux avocats pour échanger, débattre et s’entraider. Inscription gratuite. Centre d’entraide technique et juridique. Espace de stockage de données sécurisé. Module de gestion de questions des internautes. Module de gestion de questions des internautes.

Ilove tax Ilove tax Outil de facturation, de gestion et de déclaration des auto-entrepreneurs. Réponse d’un juriste à une question précise sous 48 heures pour un coût de 39 euros, une mise en relation avec un expert-comptable et/ou avocat partenaire, après avoir été contacté par l’assistance téléphonique. L’entrepreneur ne paie que la prestation, c’est à l’expert de prendre en charge les frais de mise en relation. Accès illimité et gratuit à un centre de ressources et aux articles explicatifs sur le blog.

Izilaw Izilaw Plateforme qui permet aux justiciables de prendre rendez-vous en ligne avec des professionnels du droit. Participe à la visibilité des métiers du droit sur Internet. Recherches par profession, par domaine, par spécialisation.

Jurifiable Jurifiable Entreprises radiées.

juriphone juriphone Plateforme d'information juridique qui assiste ses visiteurs dans la recherche d'un prestataire juridique. Consultations par téléphone. Les questions simples à l’écrit peuvent être traitées gratuitement.

Justifit Justifit Site expert de la mise en relation entre particuliers, professionnels et avocats. Simple d’accès, le site permet à l’avocat de gérer sa présence numérique et d’accéder à une clientèle plus diverse.

Justifix Justifix Plateforme de traitement en ligne des demandes d'indemnisation. Rapide, gratuit avec la garantie d’obtenir une indemnisation dans les meilleurs délais.

Lawcracy Lawcracy Plateforme de mise en relation entre avocats et particuliers. Entreprise radiée.

Le droit pour moi Le droit pour moi Plateforme d'information juridique en vidéo. Des vidéos réalisées dans un langage clair et opérationnel. Objectif : rendre accessible à des non-juristes professionnels et particuliers des concepts souvent complexes.

LegalClient LegalClient Faciliter la mise en relation entre les avocats et les clients. Facilité pour les clients de trouver l’avocat qui correspond à leurs besoins. Aux avocats cette solution leur permet de développer davantage leur portefeuille de clients.

LegalTech Store LegalTech Store Marketplace permettant de rechercher les meilleurs services legaltech pour les entrepreneurs et les directeurs juridiques. Faire un choix parmi les meilleures legaltechs. Composer son pack de besoins sur mesure. Bénéficier d'une facturation unique.

Lexcalibur Lexcalibur En cours de développement. Cofondateur John Pierce Silvester.

Meet laW Meet laW Meet laW, pour le justiciable, c’est la promesse d’un rendez-vous pris avec un conseil juridique, avec un accès direct à ses disponibilités. 100 % numérique et disponible 24h/24, ce service permet aux avocats de réduire de près de 30 % le temps de gestion de secrétariat et d’industrialiser la gestion des rendez-vous : confirmation électronique des rendez-vous, SMS de confirmation et rappels. Entité du groupe Septeo.

Mes droits, Mon avocat Mes droits, Mon avocat Plateforme en ligne offrant la mise en relation entre des juristes ou des avocats et des internautes en demande d’informations légales. Une alternative transparente et déontologique pour les internautes. Une plateforme en ligne représentant les institutions légales du droit français.

Mon Postulant Mon Postulant Plateforme permettant de trouver un avocat postulant ou vacataire en quelques clics, partout en France. Gain de temps certain dans la recherche. Permet d’être sûr que sa postulation sera bien prise en charge. Chaque profil est vérifié et suivi au fur et à mesure des postulations. En cas de problème, possibilité de contacter l’équipe pour modifier ou annuler la mission. Facturation automatique.

must-av must-av Must-av permet de rechercher un avocat par domaine d’intervention et par secteur géographique. Gratuité pour les avocats et les utilisateurs. Optimisé pour le référencement naturel. Expérience utilisateurs simple et efficace. Communauté de plus de 500 avocats participant à l’évolution des services sous forme de retours d’expérience. Indépendance financière et technique.

MyNotary MyNotary Solution collaborative visant à simplifier, sur le plan juridique, la constitution des dossiers de transactions immobilières. Fluidification des échanges entre tous les acteurs d’une opération immobilière. Digitalisation des contrats.

Nemos Jus Nemos Jus Réseau interprofessionnel en ligne de juristes et d’experts-comptables, notaires et gestionnaires de patrimoine. L’accès facile et rapide à des services juridiques ciblés, transparence sur des informations essentielles comme le prix et les honoraires des avocats et accès à d’autres critères intelligents de sélection comme l’expérience et les avis.

neonotario.com neonotario.com Trouver un notaire en ligne partout en France. Service 100 % gratuit et sans engagement.

NotaStart NotaStart Proposer aux particuliers de prendre des RDV en ligne avec des notaires et les accompagner dans l’élaboration de leur dossier. Trouver un notaire à proximité et de prendre RDV directement en ligne 24h/24 et 7j/7. Automatisation des tâches à faible valeur ajoutée.

Notre notaire Notre notaire Plateforme de prise de rendez-vous en ligne entre particuliers/entreprises et notaires, afin de trouver le meilleur notaire près de chez soi et de le contacter directement. Retrouver toute l’information juridique en droit de la famille, immobilier, patrimoine, succession, entreprise et collectivités locales. Propose des outils de simulation pour le calcul des frais de notaire pour les démarches immobilières, donations et successions. Permet d'augmenter la visibilité des notaires.

Online Solution Attorney Online Solution Attorney Online Solution Attorney propose des consultations juridiques en ligne par Skype et email. Un tarif généralement inférieur à celui d’une consultation en cabinet. Un délai de réponse contraignant. Remboursement de rétractation. Projet développé par des avocats au barreau de Bruxelles.

Robin Robin Robin accompagne les entrepreneurs locaux dans la gestion de leurs entreprises. Robin réunit une équipe de 300 experts : avocats spécialisés, experts comptables, experts en financement. Auparavant plateforme de mise en relation entre avocats et clients puis évolution de l’activité au début de la crise du Covid-19.

trouver votre avocat.com trouver votre avocat.com Trouver des avocats à Paris en région parisienne.

VBD VBD Application permettant à tous les avocats de France de partager leurs besoins et leurs disponibilités en matière de vacation et de postulation. Trouver un vacataire en urgence, à un tarif avantageux. Payer en ligne et recevoir sa facture par courriel. Prestation sur mesure.

VisioAvocats VisioAvocats Solution sécurisée de visioconférence et de paiement pour les avocats. En quelques clics, l’internaute choisit son avocat en fonction de ses propos, critères (situation géographique, domaines de compétence, disponibilité́, montant des honoraires…). L’assurance de dialoguer avec un avocat et d’obtenir de sa part des conseils, de bénéficier d’une consultation ou d’une levée de doute, sans avoir à se déplacer.