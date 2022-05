Cryptomonnaies : les opportunités s'accélèrent

Qu'on le veuille ou non, les cryptomonnaies s’ancrent de plus en plus dans le paysage de la finance et de l’investissement. D’abord adoptées par certains particuliers – des fous, forcément –, elles intègrent peu à peu la sphère professionnelle qui comprend doucement qu’il faut, à défaut d’en détenir ou de les promouvoir, les comprendre. Des sociétés se créent, françaises aussi, facilitant leur accès et faisant "avancer le schmilblick". Les âmes réticentes se focalisent sur la fameuse blockchain quand les artistes ne jurent que par les NFT pendant que les geeks développent le Web3. Que les uns et les autres se rassurent, il y en aura pour tout le monde, même pour les écologistes.