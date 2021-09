Conseillères en gestion de patrimoine : ces femmes qui comptent

C. Orlhac (Aurep) : "Les femmes ont de plus en plus confiance en elles et en leurs qualités "

L'augmentation du pouvoir économique des femmes a été considérable ces dernières années. Elles sont de plus en plus influentes en matière d’économie et accèdent dorénavant à des postes hauts placés. Si la parité ne constitue pas toujours une réalité...